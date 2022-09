Labradores de Almendralejo alerta de "prácticas irregulares" en puestos de aceituna verdeo

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha alertado de las "prácticas irregulares" en las que incurren los puestos de aceituna de verdeo, al ofrecer entre 0,60 y 0,80 euros por kilo, un precio "muy por debajo de los costes de producción", por lo que insta a los productores a que "no se apresuren con la recolección para no vender hasta que no alcance un precio justo".

En este sentido, este colectivo anima a los productores a "explorar la posibilidad de dejar la aceituna de verdeo para molino", ya que, ante las buenas expectativas del precio del aceite, por la falta de stocks, y un coste más reducido del precio de la recolección que la aceituna de verdeo, "le puede resultar más rentable, porque además con las lluvias caídas y previstas el fruto incrementará su peso".

Además, la Comunidad de Labradores exige a la Administración que "por una vez se preocupe del campo y de los agricultores", y vele por el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, para "evitar otra vez la venta a pérdidas", después de que el Gobierno "vendiera a bombo y platillo la reforma de la normativa para defender todos los eslabones de la cadena", ha dicho.

A este respecto, añade que con la "inasumible subida de los insumos del campo," que han llevado la energía, el gasóleo, los fertilizantes y los productos fitosanitarios a unos precios "desorbitados", muchas explotaciones "están abocadas al abandono porque los agricultores ya no pueden poner más dinero de sus ahorros para mantenerlas", concluye.