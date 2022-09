La Junta oferta un programa de formación y acompañamiento para el emprendimiento social

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Empresa, ha abierto la convocatoria del programa de formación y acompañamiento para el emprendimiento social, dirigido a 20 personas que quieran poner en marcha o ya cuenten con proyectos empresariales que impulsen el impacto social y medioambiental positivo.

En concreto, según señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa, el tejido empresarial de Extremadura es consciente de que además de generar valor económico, el contexto global "exige generar otro tipo de beneficios", por este motivo, el emprendimiento social "ha cobrado relevancia en la región y con estas iniciativas empresariales se favorece una economía basada en el desarrollo sostenible del proyecto con su entorno".

En ese sentido, el objetivo de este nuevo programa de formación y acompañamiento es "aumentar el número de iniciativas que apuestan por el emprendimiento social en Extremadura", y para ello, un equipo de expertos ofrece 50 horas de formación en emprendimiento social, tutoría personalizada para acelerar la configuración de su plan de empresa social y los proyectos avanzados podrán participar en una jornada práctica de acceso a financiación con impacto, que les facilitará contacto directo con las plataformas y entidades que puedan apoyar económicamente sus propuestas.

Los proyectos con mejor valoración recibirán apoyo en el lanzamiento de mercado con la elaboración de un plan de comunicación y diseño de marca a medida que refuercen su presencia en el mercado.

Además, ofrecerá una programación de webinars abiertos a cualquier persona interesada en el emprendimiento social; que abordarán contenidos relacionados con casos de éxito como son las empresas TraloAgro y To Good To Go, o temáticas relacionadas con los ODS como motor de cambio empresarial, el talento y cooperación para impulsar el impacto social, etc.

En esta ocasión, la convocatoria de este programa estará abierta hasta el día 30 de septiembre. Cabe destacar que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 80 por ciento, dentro del PO FSE Extremadura 2014-2020, y el resto por fondos propios de la Comunidad Autónoma.