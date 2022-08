Cooperativas estima producción de tres millones de hectolitros de vino y mosto en vendimia

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura estima una producción de 3.000.000 de hectolitros de vino y mosto durante la actual campaña de vendimia en la región, condicionada por la existencia o no de precipitaciones antes de finalizar la vendimia de variedades muy relevantes en Extremadura, como son la Pardina y Cayetana, y situándose así como segunda región productora en España.



En concreto, esta cifra de producción se sitúa en la media de los últimos cuatro años y supera la registrada durante la campaña pasada, que fue la más baja de los últimos 15 años con 2,5 millones de hectolitros, afectada por la falta de lluvias y las altas temperaturas.



Precisamente en el campo, la vendimia está desarrollándose bien desde el punto de vista sanitario, porque la calidad de la uva es "buena" al no tener enfermedades.



Desde el punto de vista productivo, la ausencia de lluvias ha hecho que la vid "no esté en su mejor momento" y se estén registrando "grandes mermas" de uva. A todo ello se suman los efectos de las olas de calor, que han afectado al rendimiento de la producción.



A nivel nacional, la previsión de producción en la vendimia, que se ha realizado teniendo en cuenta la climatología actual con ausencia de precipitaciones, es de 36.291.600 hectolitros de vino y mosto.

Por tanto, las cifras podrían incrementarse en caso de registrarse lluvias en septiembre, que serían "decisivas" en zonas o variedades donde todavía no ha comenzado la recolección, según informa en una nota de prensa Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.



Con carácter general la uva presenta buena calidad y ausencia de enfermedades en todo el territorio nacional. En invierno y al principio de primavera hubo una disponibilidad de agua que ha sido "clave" para el "buen" desarrollo vegetativo que presenta hoy el viñedo, pero debido al "excesivo" calor de los últimos meses y el consiguiente estrés hídrico que ha sufrido el viñedo, la uva tiene "menor peso" que en años anteriores.



Hay que tener en cuenta la sequía que sufren los viñedos. Actualmente el agua embalsada en España es de sólo el 36,88 por ciento, cuando la media de los últimos 10 años, en estas mismas fechas era de 55,57 por ciento, concluye Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.