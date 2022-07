La directora general Trabajo destaca importancia de la Responsabilidad Social Corporativa

La directora general de Trabajo, Sandra Pacheco, ha dado la bienvenida este miércoles a los participantes del Seminario Conjunto del Proyecto ROAD-CSR Extremadura, que ha tenido lugar en el Palacio de los Golfines, de Cáceres, donde ha subrayado la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa (RSE).

Cabe destacar que el proyecto ROAD-CSR Extremadura tiene como objetivo general ayudar a los Estados Miembros de la UE a aplicar la RSE como un enfoque de gestión integral en las pymes para incrementar su competitividad.

Así pues, los principales resultados del proyecto permiten el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países participantes y la creación de una hoja de ruta para integrar la RSE en las políticas y programas nacionales y regionales, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

La Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura participa desde 2017 en el proyecto europeo de la Convocatoria Interreg Europe 'A roadmap for integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices'- ROAD CSR, que es "una hoja de ruta para incorporar la Responsabilidad Social corporativa en los Países Miembros de la UE y en las prácticas empresariales".

Las actuaciones de este proyecto, que finalizó en el año 2020, se han ampliado hasta finales de 2022, gracias a la quinta convocatoria del programa Interreg Europe, publicada para hacer frente a los problemas derivados de la crisis de la COVID-19.

Y es que la crisis resultante de la pandemia ha causado un "cambio en la forma en la que las empresas persiguen sus objetivos sociales, económicos y medioambientales", dotando de más importancia al papel que deben jugar también en la sociedad.

En este nuevo escenario, las empresas necesitan adaptar sus estrategias de RSE para establecer un compromiso empresarial con la sociedad y con los grupos vulnerables, especialmente con los más cercanos a ellas, es decir, el entorno local asociado al país de origen de las empresas o los territorios en los que las compañías operan y tiene una mayor presencia.

Con la continuación del proyecto se pretende "intercambiar ideas sobre cómo la pandemia ha influido en el ámbito de la RSE", así como identificar nuevas actuaciones de RSE que han sido desarrolladas por las empresas ante la pandemia, comparadas con las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa tradicionales y dialogar sobre el impacto en las oportunidades y tendencias de RSE y la ética del consumidor.

EL SEMINARIO

Previamente, este pasado martes, los participantes en el seminario han realizado visitas de estudio a Santiago del Campo y a la empresa Herma, y han realizado también una experiencia práctica en la cooperativa Cooprado, dedicada a la fabricación de piensos y mezclas, y en la Quesería Doña Francisca, empresa familiar especializada en la fabricación de quesos y Torta del Casar de Denominación de Origen Protegida (DOP).

Posteriormente, los participantes han podido disfrutar de una visita guiada a la ciudad de Cáceres para contemplar su conjunto histórico-artístico.

Además, este miércoles ha tenido lugar la presentación de herramientas normativas innovadoras de política regional, como el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, presentado por el director general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Samuel Ruiz Fernández, así como la Estrategia de Economía Verde y Circular - Extremadura 2030, presentada por el coordinador regional de Acción Local de la Junta de Extremadura, Santos Jorna Escobero.

Finalmente, se ha realizado un repaso a las actividades del proyecto ROAD-CSR-Eudokia Balamou-ANETEL y previo a las conclusiones y finalización de las dos jornadas celebradas, se ha llevado a cabo la presentación de los Seminarios Regionales, organizados por los socios del Proyecto.