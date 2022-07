Los precios industriales aumentaron en Extremadura un 30,3% en junio en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Precios Industriales (IPRI) en Extremadura registró en junio una tasa del 30,3% (43,2% en el conjunto nacional) desde el punto de vista de la variación interanual, según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el IPRI ha experimentado una tasa de variación mensual en la Comunidad Autónoma de 0,8% en el sexto mes del año (1,9% a nivel nacional).

A su vez, por destino económico de los bienes, todos los precios de los sectores industriales experimentan crecimiento en tasa mensual.

Finalmente, en tasa interanual todos los sectores industriales presentan incrementos, Energía (61,5%), Bienes intermedios (31,8%), Bienes de equipo (29,2%) y Bienes de consumo (11,3%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



A NIVEL NACIONAL

En el conjunto del país, los precios industriales han subido un 1,9 por ciento el pasado mes de junio en relación al mes anterior y han crecido un 43,2 por ciento en tasa interanual. No obstante, esta tasa se ha moderado cuatro décimas respecto a la registrada en mayo.



Con el repunte interanual de junio, los precios industriales encadenan 18 meses consecutivos de tasas positivas. No obstante, por tercer mes consecutivo, la tasa interanual se ha moderado respecto a la del mes anterior.



Entre los sectores que han impulsado el repunte de los precios industriales en junio destaca la energía, que ha recortado su variación anual más de dos puntos, hasta el 111,6 por ciento, por los precios de la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica, que subieron en el mismo mes de 2021; y los bienes intermedios, cuya tasa anual ha disminuido un punto, hasta el 24,1 por ciento, debido a la bajada de la fabricación de productos básicos de hierro.



Por su parte, los bienes de consumo no duradero, con una tasa anual del 10,4 por ciento, se han situado cinco décimas por encima de la del mes anterior, consecuencia de las subidas de los precios de la fabricación de productos lácteos, que han bajado en el mismo mes del año pasado, y del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, frente a la estabilidad registrada en 2021.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales han mostrado el pasado mes de junio un repunte interanual del 15,2 por ciento, tasa una décima inferior a la de mayo y 28 puntos por debajo de la tasa general.



ALZA MENSUAL DEL 1,9%



En tasa mensual (junio sobre mayo), los precios industriales han subido un 1,9 por ciento, nueve décimas por encima de lo que aumentaron en mayo (+1%). Con el alza de mayo, se encadenan 16 meses de repuntes mensuales consecutivos.



El avance mensual de junio se debe principalmente al mayor coste de la energía (+5,3%), así como a la subida de los precios de los bienes de equipo (+0,5%) y de los de consumo no duradero en un 0,3 por ciento.



LOS PRECIOS DISMINUYEN EN 11 COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales ha aumentado en junio en seis comunidades autónomas y ha disminuido en las once restantes, según Estadística.



Las tasas anuales más elevadas se han dado en Asturias (+66,3%), Baleares (+68,3%) y Canarias (+64,7%), mientras que las más moderadas han correspondido a La Rioja (+21,1%), Navarra (+25,7%) y Cataluña (+28,8%).