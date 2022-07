La Asamblea de Extremadura aprueba por unanimidad la Ley de Simplificación Administrativa

Ep

En concreto, los grupos han presentado 123 enmiendas (41 el PSOE y otras 41 el PP, 36 Cs y cinco Unidas por Extremadura), de las cuales se incluyeron en el dictamen del proyecto de ley que el pleno de la cámara legislativa extremeña ha votado este jueves 95, la mayoría de ellas transaccionadas.



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos han reservado para su defensa en esta sesión plenaria un total de 25 enmiendas parciales, que han sido rechazadas.



De ella, 15 correspondía a los 'populares' y diez a Ciudadanos, cuyos portavoces Juan Luis Rodríguez Campos y José María Casares, respectivamente, han destacado que una parte importante de las mismas buscaban reducir los plazos del desarrollo de la norma.



EL PP NO SE CONFORMA CON LAS ENMIENDAS APROBADAS



El diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha insistido en que, aunque el dictamen incluía 25 enmiendas 'populares' de las 41 inicialmente presentadas, su grupo no se conforma y por ello ha defendido una quincena para la que ha pedido el apoyo del resto de parlamentarios.



En esta línea, ha considerado que todas las enmiendas presentadas por los 'populares' carecen "por completo de cualquier ideología" y pretenden cumplir con los objetivos de contar con una administración más ágil.



Así, ha pedido al Grupo Socialista que haga un nuevo "esfuerzo" a la hora de aprobar las enmiendas que han quedado vivas porque la sociedad demanda a las fuerzas políticas acuerdos, ha dicho.



Cs RESALTA EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-CIUDADANO



Durante su intervención, el diputado de Cs José María Casares ha resaltado que la ley persigue un cambio de paradigma en la relación entre la administración autonómica y el ciudadano.



Así, ha indicado que su grupo se complace por el camino iniciado ya que va en línea con sus demandas ideológicas aunque el texto aún es "mejorable", por lo que han mantenido algunas de sus enmiendas, que nacen de las intervenciones en comisión de los comparecientes.



En definitiva, ha señalado que su grupo, con las diez enmiendas que ha mantenido vivas, más las 26 aprobadas, busca alcanzar el compromiso de la administración en la reducción de los plazos, en la simplificación de la relación con los administrados, en la estimulación de las iniciativas relevantes en el ámbito de la simplificación administrativa y en la información de las actuaciones realizadas, de las cargas administrativas que comportan y del grado de satisfacción de los usuarios.



UNIDAS POR EXTREMADURA VALORA LAS APORTACIONES DE LOS COLECTIVOS



El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha recalcado que la ley que saldrá aprobada este jueves sale adelante gracias a las aportaciones de muchos colectivos, a los que ha agradecido su trabajo.



En esta línea, Jaén ha criticado que, a pesar de que esta norma busca la agilización y la simplificación administrativa, se queda con la paradoja de que la ley ha sido muy poco ágil en su trámite administrativo.



No obstante, el diputado se ha quedado con que la norma tiene "muchos puntos valiosos y útiles" y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que algunas de sus aportaciones han sido incluidas. EL PSOE VALORA QUE SE ESTARÁ A LA "VANGUARDIA" DE LA AGILIZACIÓN



Finalmente, en el turno del PSOE, la diputada Estrella Gordillo ha señalado que con la aprobación de esta norma la región estará a la "vanguardia" de la agilización y simplificación administrativa con el objetivo de tener capacidad para atraer inversiones, mejorar la cohesión social y territorial, crear trabajo y luchar contra la despoblación.



Gordillo ha valorado el volumen "muy importante" de enmiendas aprobadas a los grupos, fruto de las aportaciones de las entidades que han pasado por la comisión, por lo que ha felicitado el acuerdo y el consenso, ya que se han incorporado al dictamen del texto el 80 por ciento de las presentadas.



Sobre las 41 enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada se ha referido a dos que sirven para "salvaguardar" las funciones propias de cada profesión y otra para potenciar las encomiendas de gestión con entidades para que los colegios profesionales adquieran mayor protagonismo en la presente ley.