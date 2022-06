Los precios industriales crecieron en mayo un 30,9% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.



El Índice General de Precios Industriales (IPRI) experimenta una tasa de variación mensual en Extremadura de 0,6% en mayo de 2022 (0,9% a nivel nacional), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, desde el punto de vista de la variación interanual el IPRI de la Comunidad Autónoma registró una tasa del 30,9% (43,6% en el conjunto nacional).

A su vez, por destino económico de los bienes, todos los precios de los sectores industriales experimentan crecimiento en tasa mensual excepto en Energía que se reduce un 1,3%.

Mientras, en tasa interanual todos los sectores industriales presentan incrementos, Energía (67,7%), Bienes intermedios (31,7%), Bienes de equipo (30,0%) y Bienes de consumo (9,9%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

A NIVEL NACIONAL



En el conjunto del país, los precios industriales han subido un 0,9 por ciento el pasado mes de mayo en relación al mes anterior y un 43,6 por ciento en tasa interanual. No obstante, esta tasa se ha moderado nueve décimas respecto a la registrada en abril.



Con el repunte interanual de mayo, los precios industriales encadenan 17 meses consecutivos de tasas positivas. No obstante, por segundo mes consecutivo, la tasa interanual se ha moderado respecto a la del mes anterior.



Entre los sectores que han impulsado el repunte de los precios industriales en mayo destaca la energía, que ha recortado su variación anual casi 3,5 puntos, hasta el 113,6 por ciento, por el abaratamiento de la producción de gas y de energía eléctrica; y los bienes intermedios, cuya tasa anual ha disminuido ocho décimas, hasta el 25 por ciento, fundamentalmente por el menor coste de la producción de metales preciosos.



En cambio, los bienes de consumo duradero han incrementado tres décimas su tasa interanual, hasta el 7,5 por ciento, por el encarecimiento de la fabricación de aparatos domésticos y la fabricación de muebles.



Por actividades, los mayores repuntes de precios en comparación con mayo de 2021 se han dado en el suministro de electricidad y gas (+117,7%); las coquerías y el refino de petróleo (+103,8%); la metalurgia (+43,2%) y la industria química (+27,9%).



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales han mostrado el pasado mes de mayo un repunte interanual del 15,3 por ciento, tasa tres décimas inferior a la de abril y más de 28 puntos superior a la tasa general.



ALZA MENSUAL DEL 0,9%



En tasa mensual (mayo sobre abril), los precios industriales han subido un 0,9 por ciento, cuatro décimas por debajo de lo que aumentaron en abril (+1,3%). Aún así, con el alza de mayo, se encadenan 15 meses de repuntes mensuales consecutivos.



El avance mensual de mayo se debe principalmente al incremento de los precios de los bienes intermedios en un 1,5 por ciento, al mayor coste de la energía (+0,8%), así como a la subida de los precios de los bienes de consumo no duradero en un 0,6 por ciento.



LOS PRECIOS SE MODERAN EN 14 COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales ha aumentado en mayo en dos comunidades autónomas, se ha mantenido en Aragón y se ha moderado en 14 regiones, según Estadística.



Los únicos incrementos respecto a la tasa de abril se han producido en Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con subidas de cinco y dos décimas, respectivamente.



Por su parte, los mayores descensos de la tasa interanual se han registrado en Asturias, Murcia y Baleares, con retrocesos de 7,3; 5,2 y 3,4 puntos, respectivamente.



Al finalizar mayo, todas las comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales.



Las tasas anuales más elevadas se han dado en Asturias (+82,9%), Baleares (+78,9%) y Canarias (+76,5%), mientras que las más moderadas han correspondido a La Rioja (+22,5%), Navarra (+26,8%) y Cataluña (+28,1%).