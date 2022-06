Vara agradece el "esfuerzo" para acordar el convenio del campo en Extremadura

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido el "esfuerzo" realizado para acordar el nuevo convenio colectivo del campo en la región, con el que se pone fin a una situación de "limbo".

Así, ha considerado una "magnífica noticia" el acuerdo al que se ha llegado este viernes, ya que el mismo viene a corregir una "anomalía" tras el vencimiento del anterior.

"Era un anomalía que un sector tan importante como éste estuviera en una situación como la que estaba de limbo a partir del vencimiento del anterior convenio", ha señalado en rueda de prensa.

Por ello, ha valorado el "esfuerzo" realizado por todas las partes encaminado a que haya "paz social" en el campo. "No ha sido fácil como no es fácil nada de lo que realmente tiene importancia en la vida, pero quizás por eso, porque no ha sido fácil, es por lo que nos tenemos que alegrar todavía más y agradecer todavía más el esfuerzo de encuentro", ha señalado.

El también presidente de la Junta de Extremadura ha recalcado que sabe "mejor que nadie" que el acuerdo alcanzado no es el convenio que hubieran querido unos ni otros, pero por "eso es tan bueno".

"Porque es un convenio que no siendo el que querían unos o el que querían otros es el que han querido todos. Y eso es lo que yo creo que aparece como clave de bóveda de lo que ha ocurrido a los en los últimos meses, en las últimas semanas y que ha tenido su colofón con la firma del propio convenio en la mañana de hoy", ha remarcado.

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa este viernes en la sede del PSOE extremeño en la que ha comunicado que se pone a disposición de su partido para volver a repetir como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.