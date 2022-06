Productores de Extremadura y Requena concurrirán juntos a elecciones para Consejo DOP Cava

Ep

La presentación de esta candidatura ha tenido lugar esta tarde en la sede APAG Extremadura Asaja en Mérida (Badajoz), y a partir de las 20,30 horas también de este martes está prevista una asamblea con todos los viticultores de Almendralejo en dicha localidad para darles a conocer la misma.



Así, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha defendido que a Almendralejo y Requena en esta candidatura les une "prácticamente todo", y que concurren a las elecciones con el objetivo de que la "opinión" de ambas zonas sea "escuchada" en "algo tan importante" como la Denominación de Origen Protegida Cava.



En este punto, tras recordar la "evolución bastante considerable" del cava en Extremadura desde las 6.000 botellas que empezó vendiendo en 1983 a los casi 7 millones en la actualidad, ha incidido en la "necesidad de seguir desarrollando" el sector en la región, lo que según ha reconocido "a veces choca" con las decisiones que se adoptan en el Consejo Regulador de la DO Cava.



Al mismo tiempo, sobre la candidatura conjunta Almendralejo-Requena, Metidieri ha señalado que tardaron "bastante poco" en el momento en que se pusieron en contacto en alcanzar un "acuerdo" porque crían que les "unía mucho" y que no les "separaba nada".



CONTAR CON AL MENOS UN REPRESENTANTE



A su vez, el presidente de la Comunidad de Labradores de Almendralejo, Juan Jesús Rama, ha destacado que existe la "posibilidad" de que "por una vez" formen parte de la mesa donde "se decide todo lo referente a temas de cava" representantes que no sean de Cataluña únicamente, gracias a un "acuerdo" entre Almendralejo y Requena que "de manera solidaria" los productores de estas dos zonas han entendido que "era la única opción" para poder contar con "posibilidades" de disponer de "al menos" un puesto en la DO Cava.



En este sentido, ha afirmado que sería "un hito" que alguien fuera de Cataluña forme parte de la mesa en la que se adoptan "temas decisorios" sobre el cava; y ha subrayado que el principal objetivo de la candidatura conjunta Almendralejo-Requena es que la DO "entienda nuestras posturas, circunstancias, inquietudes, así como que determinadas decisiones que nadie explica se expliquen".



"Nuestra único objetivo es sumar, sumar", ha resaltado, y que las decisiones que se tomen "sean tomadas por todos y entendidos por todos", porque "al final todos vamos dentro de una DO, todos cumplimos dentro de la DO y las posturas al final son siempre mucho más cercanas de lo que se quiere hacer ver".



Juan Jesús Rama también ha apostado por que "todos" formen parte de las distintas decisiones que se adopten "dentro de la DO"; y ha afirmado que la opción de la candidatura Almendralejo-Requena "representa a todo el sector de fuera de Cataluña".



PROBLEMAS COMPARTIDOS



Mientras, el viticultor de Requena y consejero delegado de Dominio de la Vega, Fernando Medina, ha agradecido la "hospitalidad" que han tenido en Extremadura con los representantes del sector del cava de Requena, y ha recordado que desde sus inicios "jamás" ha habido ningún representante de fuera de Cataluña en el consejo regulador del cava, cuando en realidad tienen "los mismos problemas, las mismas necesidades, las mismas preocupaciones".



"Por ello, quizás ha llegado el momento de que podamos estar allí compartiendo los problemas y aportando nuestras ideas, que no son pocas, son muchas", ha defendido Medina, quien ha explicado que Almendralejo y Requena concurren juntos a las elecciones "no con ánimos de darle lecciones a nadie o de explicarles lo que están haciendo mal sino con el ánimo de ser meramente constructivos", ha dicho.



En este punto, ha defendido que "el cava es un producto español" por el que hay que pelear juntos. "Debemos pelear, debemos exponer nuestros puntos de visto y debemos hacerles ver (a Cataluña) que aquí estamos, porque no tienen ellos otros problemas distintos que los que nosotros tenemos... más o menos tenemos los mismos problemas", ha afirmado.



Así, ha indicado que "preocupa" que haya "criterios justos para todos", como promocionar la calidad de la uva en Cataluña y "como si no estás en Cataluña"; y ha defendido que se pueda "aspirar a llevar críticas constructivas" a la DO Cava, al tiempo que ha reconocido que, en todo caso, en el Consejo Regulador en la actualidad "en líneas generales nos respetan y mucho".



"En cualquier caso hay mucho que mejorar", ha señalado Fernando Medina, al tiempo que ha añadido la importancia de participar "unidos" en Almendralejo y Requena en la candidatura, y de que se acuda a votar en las elecciones "porque después no valdrán los lamentos".



"Si aspiran a que su uva sea más valorada, a que el cava que se elabora en Requena o Almendralejo sea más valorado, es imprescindible que estemos allí (en el Consejo Regulador)", ha defendido.