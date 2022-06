La Mesa de la Langosta se reúne para tratar la evolución de la campaña 2022

El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabezas, ha presidido este martes la Mesa de la Langosta, que ha reunido a representantes de ayuntamientos, organizaciones agrarias y cooperativas, a la Universidad de Extremadura y a diversas asociaciones ecologistas para tratar la situación "extraordinaria" debida a la visibilidad de distintos enjambres de langosta en los últimos días, especialmente en la zona de Cabeza del Buey y de Zarza Capilla.



Así pues, durante la reunión, y tras analizar la situación actual en la que se encuentra la plaga, que está en su "fase final de desaparición", se ha tomado la decisión de incrementar los distintos canales de información de cara a la próxima campaña, creando a su vez un clima de "mayor fluidez comunicativa" con los ganaderos y agricultores, solicitando su colaboración para que trasladen los datos necesarios con respecto a las puestas en sus fincas, para que los equipos de prospección y de tratamiento puedan adelantar sus trabajos, y así tratar esas zonas para prevenirlas ante situaciones similares.



Asimismo, se ha decidido tomar medidas sobre las puestas, con la posibilidad de roturar algunos de los terrenos donde las hayan realizado durante los meses de otoño, para disminuir que puedan salir las larvas el próximo año.



Por otro lado, se ha tenido en cuenta que las superficies en ecológico han podido ser origen de algunos nacimientos de esas larvas que posteriormente han podido causar la alarma en los terrenos donde normalmente se concentran en la fase final del ciclo biológico, según explica en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Además, estos insectos se suelen concentrar en zonas calientes como las carreteras, edificaciones, zonas de estiércol o en las charcas y abrevaderos. Por ello, desde la Consejería de Agricultura se está trabajando conjuntamente con el Ministerio para lograr realizar algún tipo de tratamiento o plan de choque sobre esas explotaciones ecológicas con algún producto autorizado o con tratamientos que puedan ser mecánicos, y que de alguna manera pueda disminuir la población de langosta para el año que viene.



Por último, durante la videoconferencia también se ha realizado un repaso amplio a la situación de la campaña, así como al histórico de todos los datos de los tratamientos aplicados y de la superficie afectada en los últimos años.



De hecho, según ha comunicado Antonio Cabezas, en el 2022, sin haber terminado el año, en la zona de la provincia de Badajoz hay 271 hectáreas tratadas, que fundamentalmente se corresponden con la zona de La Serena, mientras que en la provincia de Cáceres "no ha hecho falta". En el 2021 fueron 157, es decir, casi el doble de hectáreas tratadas en 2022 que en 2021, ha resaltado.



La campaña se realiza desde hace años en Extremadura con un coste para la Administración cercano a medio millón de euros, en la que trabajan 50 personas, desde prospectores a técnicos, en la prevención y en el tratamiento de la aparición de masas de langosta en la zona de La Serena, de los Llanos de Cáceres y en la zona de Brozas.



UPA-UCE PROPONE DIFERENTES MEDIDAS



Por su parte, UPA-UCE Extremadura ha propuesto este martes en la reunión de la Mesa de Seguimiento de la Langosta una batería de cinco medias para hacer frente a la plaga de este insecto, que está provocando "graves daños" en determinadas zonas de La Serena como Cabeza del Buey, Peñalsordo y Zarza Capilla.



De este modo, la organización agraria ha trasladado a los participantes en dicha reunión, Junta de Extremadura y representantes de los ayuntamientos afectados por la plaga actual, que se han producido daños "más importantes" que en anteriores campañas y que son "miles" de hectáreas, tanto de pastos como de cereales, las que han quedado "afectadas" o "completamente arrasadas".



"Son muchos los agricultores de la zona que han perdido totalmente su producción y, en el mejor de los casos, otros tendrán una reducción importante de cosecha", ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.



Por ello, UPA-UCE Extremadura ha trasladado una batería de propuestas a las administraciones presentes en la reunión para atajar la plaga actual y también las futuras que puedan originarse en los próximos años, entre ellas realizar un seguimiento de los daños a través de los ayuntamientos más afectados para poder hacer una valoración del alcance de los daños, y establecer algún tipo de ayuda de apoyo para los productores afectados.



También aboga por mejorar la información a difundir para las próximas campañas a través de un teléfono directo para todos aquellos productores que detecten problemas en sus fincas. El objetivo de facilitar este contacto es para que los afectados puedan notificar los daños y así poder realizar una actuación rápida de la plaga, según explica en una nota de prensa UPA-UCE Extremadura.



De igual modo, la organización agraria solicita que se elabore un tríptico informativo para los agricultores y ganaderos con los pasos más importantes a seguir para tratar esta problemática en las explotaciones extremeñas; además de la realización de jornadas informativas con los productores en los municipios afectados.



Por otro lado, y ante el "crecimiento" de las explotaciones ecológicas que hasta ahora no han podido recibir tratamiento, UPA-UCE Extremadura destaca que desde la Dirección General de Agricultura de la Junta se han "comprometido" a realizar consultas con el ministerio de Agricultura con el objetivo de valorar qué tipo de productos efectivos se pueden utilizar en próximas campañas para así lograr "más control" en zonas que hasta ahora no se están tratando.