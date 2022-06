La deuda de Extremadura se sitúa en tercer trimestre 2022, lo que representa el 23,1% PIB

Ep.

La deuda de Extremadura se ha situado en 4.938 millones de euros en el tercer trimestre de 2022, lo que representa el 23,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).



Con estos datos, la deuda en Extremadura ha descendido en 108 millones de euros con respecto al trimestre anterior, cuando la región presentaba una deuda de 5.046 millones, un 24,2 por ciento del PIB a cierre de 2021.



Así, el porcentaje de deuda que presenta Extremadura en el primer trimestre de 2022, del 23,1 por ciento, es dos puntos inferior a la media de las comunidades autónomas, que se sitúa en el 25,1 por ciento del PIB de deuda.



Respecto al conjunto de las comunidades autónomas, la deuda ha crecido un 0,6 por ciento interanual, hasta los 309.741 millones de euros en el primer trimestre, equivalente al 25,1% del PIB, 2,6 puntos menos que en 2021. De su lado, se reduce en algo más de 2.845 millones respecto al trimestre anterior por las mayores transferencias del Estado.



Dentro de las comunidades autónomas, la deuda cayó en términos absolutos en todas las regiones respecto al primer trimestre del año anterior, salvo en Andalucía, Cataluña, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.



Cataluña (83.722 millones de euros), Comunidad Valenciana (53.049 millones), Andalucía (35.865 millones) y Madrid (34.831 millones) siguen concentrando en el primer trimestre dos tercios de toda la deuda en manos de los gobiernos autonómicos, aunque también obedece a una cuestión de población.



A continuación, figuran las comunidades de Castilla-La Mancha (14.905 millones), Castilla y León (12.945 millones), Murcia (11.513 millones), Galicia (11.314 millones) y País Vasco (11.125 millones).



Cierran la tabla Islas Baleares (8.564 millones), Aragón (8.544 millones), Canarias (6.222 millones), Extremadura (4.938 millones), Asturias (4.323 millones), Cantabria (3.259 millones), Navarra (3.064 millones) y La Rioja (1.560 millones).



No obstante, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un endeudamiento que supone el 46%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Cataluña, con el 35,7% y Castilla-La Mancha y Región de Murcia, ambas con el 34,9%.



DEUDA DEL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES



La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico de 1.453.853 millones de euros, pero se moderó al 117,7% del PIB, según los datos del Banco de España publicados este martes.



En el último año la deuda pública se ha incrementado en 60.780 millones de euros, lo que representa un repunte del 4,3%, aunque su peso en el PIB ha caído del 125,2% en el primer trimestre de 2021, máximo histórico, al 117,7% entre enero y marzo de este año.



El dato marcado en el primer trimestre (117,7% del PIB) supera, no obstante, el objetivo del Gobierno para todo el año (115,2%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril.



El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios hasta que la ratio deuda/PIB se sitúe en el 109,7% en 2025.



Respecto al cierre de año, la deuda se ha incrementado en 26.618 millones de euros, lo que supone un repunte de casi el 2%, en un contexto marcado por la crisis en Ucrania y el repunte de los precios. No obstante, el peso en el PIB ha seguido la senda descendente y ha caído del 118,4% al 117,7%.



LA DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MARCA RÉCORD HISTÓRICO



Por administraciones, la deuda pública se incrementó en todas entre los meses de enero y marzo de este año, salvo en las corporaciones locales. Así, la deuda del Estado subió en el primer trimestre a 1.306.690 millones de euros, un 14% más que hace un año, lo que representa el 105,8% del PIB, con una caída de 4 décimas respecto al cierre de 2021.



En el caso de las corporaciones locales, su deuda se incrementó ligeramente en 326 millones respecto al primer trimestre de 2021, mientras que se alzó en 378 millones frente al cierre de 2021, situándose la ratio sobre el PIB en el 1,8%.



Por último, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social escaló hasta los 99.187 millones de euros entre enero y marzo, por lo que marcó su récord histórico, sumando 13.832 millones más en un solo año, con un alza del 16,2%. La ratio sobre PIB sube ligeramente del 7,7% de hace un año al 8% de 2022, aunque en relación al último trimestre de 2021 cae en una décima.



MADRID Y BARCELONA LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS



Por tamaño de ayuntamientos, los de más de 300.000 habitantes acumularon una deuda de 4.942 millones de euros hasta marzo, 54 millones menos que en el mismo trimestre del año anterior.



En concreto, Madrid, con una deuda de 1.930 millones de euros, sigue en cabeza de las corporaciones locales más endeudadas, seguida de Barcelona, con 792 millones, y Zaragoza, con 663 millones.