El PIB de Extremadura podría crecer en el conjunto del 2022 un 3,4%, según Unicaja Banco

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura podría crecer en el conjunto del año 2022 un 3,4 por ciento y se prevé un aumento del empleo del 1,3 por ciento, situándose la tasa de paro en el promedio del año en el 18,8 por ciento.



En concreto, estos datos aparecen recogidos en el primer número del informe 'Previsiones Económicas de Extremadura' de Unicaja Banco, que ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del grupo y que tendrá periodicidad semestral.



Así pues, según se recoge en el informe, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Trimestral de Extremadura del Instituto de Estadística de Extremadura, en 2021 el PIB registró un aumento del 4,2 por ciento, 5,1 por ciento en España.



Por su parte, según los datos publicados de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo aumentó en el promedio del año un 4,2 por ciento, situándose la tasa de paro en el último trimestre de 2021 en el 18,9 por ciento.



Este informe se divide en cuatro apartados, que son entorno económico, evolución reciente de la economía extremeña, previsiones económicas de Extremadura 2022 y análisis provincial, tal y como informa Unicaja Banco en una nota de prensa.



Así, en el primero se describe el contexto económico internacional y nacional, mientras que en el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía extremeña, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región.



Por su parte, en el tercer epígrafe se incluyen las previsiones sobre la evolución del PIB y del empleo en la comunidad para 2022 y, finalmente, el último apartado se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de las provincias extremeñas.



EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA



Según los últimos datos de la Contabilidad Trimestral de Extremadura del IEEX, en el cuarto trimestre de 2021 el PIB creció un 0,7 por ciento en términos intertrimestrales, 0,5 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior.



En términos interanuales, el crecimiento del PIB ha sido del 4,3 por ciento (5,5% en España), si bien la producción sería un 0,5 por ciento inferior a la del cuarto trimestre de 2019 (-3,8% en España). En cuanto al primer trimestre de 2022, las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)) apuntan a un aumento trimestral del PIB del 0,4 por ciento (0,3% en el conjunto nacional), registrándose una tasa interanual del 4,2 por ciento (6,4% en España).



Desde la óptica de la demanda, el consumo privado habría mostrado una "cierta ralentización" en el tramo final de 2021, viéndose afectado por el aumento de las infecciones por Covid-19 y el repunte de los precios, apunta el estudio.



Las ventas minoristas habrían disminuido en la segunda mitad del año en términos interanuales, reduciéndose en el conjunto de 2021 en torno a un 1 por ciento (3,2% en España). Por su parte, la inversión empresarial mejoró el pasado año, especialmente en el primer semestre, tal y como apuntan la producción industrial de bienes de equipo o las matriculaciones de vehículos de carga.



Asimismo, el intenso crecimiento de las compraventas de viviendas, con el número más elevado desde 2010, apuntaría a un buen comportamiento de la inversión residencial, que se ha mantenido en los dos primeros meses de 2022.



Respecto a la demanda exterior, el valor de las exportaciones extremeñas de bienes creció a un "significativo ritmo" en 2021, aumentando un 9,4 por ciento con relación a 2020 (20,1% en España) y registrándose el valor más elevado de la serie histórica (iniciada en 1995).



Por sectores, el crecimiento de las exportaciones fue generalizado, a excepción de los bienes de equipo y otras mercancías. Los sectores de alimentación, bebidas y tabaco y semimanufacturas representan el 78 por ciento del valor de las exportaciones extremeñas.



Desde la perspectiva de la oferta, el aumento trimestral de la producción en el cuarto trimestre de 2021 responde, sobre todo, al incremento en los servicios (1,2%) y, en menor medida, la construcción (0,9%) y el sector primario (0,2%), mientras que el industrial habría disminuido un 2 por ciento.



En términos interanuales, el crecimiento del PIB regional habría sido del 4,3 por ciento, registrándose incrementos en todos los sectores, más destacado en los servicios (5,5%).



En el conjunto de 2021, el crecimiento del PIB de Extremadura habría sido del 4,2 por ciento, en términos reales (5,1% en España), tras registrarse en 2020 un descenso en torno al 7,5 por ciento. Por sectores, el crecimiento habría sido generalizado, situándose próximo al 5 por ciento en la industria y en torno al 4 por ciento en los servicios y la agricultura, en tanto que la construcción habría registrado un aumento del 1,7 por ciento.



En lo que respecta al mercado de trabajo, atendiendo a las cifras de la EPA y a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el empleo ha mostrado un "significativo ritmo" de crecimiento a lo largo de 2021, recuperando los niveles previos a la pandemia.



En el caso de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en diciembre (403.671 trabajadores) se registraron en torno a 9.860 más que en el mismo mes de 2019, lo que supuso un crecimiento en torno al 3 por ciento en términos interanuales (inferior al promedio nacional), que se habría mantenido en los primeros meses de 2022 (2,7% en abril), si bien hay que recordar que a principios de 2021 se registró la tercera ola de la pandemia.



Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2021, el número de ocupados en Extremadura creció un 2,7 por ciento en términos interanuales (4,3% en España). Por su parte, los datos del primer trimestre de 2022 muestran un ligero aumento del empleo respecto a finales de 2021, debido al mayor número de ocupados en los servicios de no mercado.



En términos interanuales se ha producido un crecimiento del 6,5 por ciento (4,6% en España), destacando igualmente el incremento en los servicios de no mercado. Asimismo, la cifra de parados se ha reducido un 12,7 por ciento, registrándose un aumento de la población activa, lo que ha situado la tasa de paro en el 19,0% (13,6% en España).



PREVISIONES ECONÓMICAS DE EXTREMADURA PARA 2022



Las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que en 2022 el PIB de Extremadura podría crecer un 3,4 por ciento. No obstante, la incertidumbre es "muy elevada", especialmente en lo que respecta a la evolución del conflicto en Ucrania, pero también en relación a la trayectoria de los precios o los "cuellos de botella en las cadenas de suministro", sin olvidar la evolución de la pandemia, por lo que la realización de proyecciones en estos momentos conlleva una "elevada complejidad".



Asimismo, se estima que, en el promedio de 2022, el número de ocupados EPA podría crecer un 1,3 por ciento, debido sobre todo al aumento en servicios. Por su parte, el número de parados podría descender en torno a un 3,5 por ciento, lo que situaría la tasa de paro en el 18,8 por ciento en el promedio del año (en torno a 4,7 puntos porcentuales por encima de la media española).



ANÁLISIS PROVINCIAL



Descendiendo en el análisis, en el cuarto trimestre de 2021 se habrían registrado tasas de crecimiento interanuales del 4,5 por ciento y 3,9 por ciento en Badajoz y Cáceres, respectivamente, según estimaciones del Indicador Sintético de Actividad de Analistas Económicos de Andalucía.



Por su parte, en el conjunto de 2021, Badajoz habría experimentado un crecimiento del 4,5 por ciento, en tanto que Cáceres habría crecido un 3,8 por ciento.



En cuanto a 2022, las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía para el conjunto del año apuntan a que el crecimiento económico se situaría en el 3,6 por ciento en Badajoz y el 3,2 por ciento en Cáceres.