UGT Extremadura lamenta que la subida de precios "ataque" el poder adquisitivo

UGT Extremadura ha lamentado que la subida de precios ataque la capacidad adquisitiva de los trabajadores y ha abogado por establecer medidas para atajar esta tendencia inflacionista "abrumadora".



En concreto, a través de una nota de prensa, el sindicato ha recordado que el IPC ha aumentado en Extremadura un 1 por ciento en el mes de mayo con respecto a abril y refleja un "aumento demoledor" de hasta el 9,4 por ciento de los precios en la región con respecto al mismo mes del año anterior, que es 0,7 puntos porcentuales superior a la media nacional del 8,7 por ciento.



Así pues, a su entender, los datos siguen siendo "preocupantes" pues reflejan los efectos nocivos del conflicto armado sumados al efecto contagio de los precios de la energía sobre los precios de otros productos básicos como son los alimentos y productos de primera necesidad.



De esta forma, UGT Extremadura ha destacado el aumento del 3,2 por ciento en los precios del Transporte, a consecuencia de la "subida desmesurada" de los precios de los carburantes y lubricantes, alcanzando hasta el 16,1 por ciento de subida en la tasa de variación anual, 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel nacional.



A estos ascensos se le suman la "continua subida" de los precios de los Alimentos y bebidas no alcohólicas del 1,7 por ciento en el mes de mayo, registrando una variación anual de 16,1 por ciento.



"La situación internacional, encabezada por la invasión rusa en Ucrania y la subida constante de precios, y la continua pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, son muy preocupantes para los hogares extremeños, quienes no ven equilibrada la subida de los precios de la cesta de la compra a la de sus salarios", ha incidido.



Por ello, ante esta situación, UGT ha considerado necesario actuar para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores antes de provocar una situación económica "más comprometida" y, ante la negativa de la patronal a negociar un nuevo Acuerdo para la Negociación Colectiva (AENC), el sindicato ha optado por impulsar un Acuerdo Sindical para la Negociación Colectiva en el que se apuesta por una política de rentas capaz de garantizar la "estabilidad real de los salarios".



Por un lado, en el tema salarial, fija un incremento mínimo de referencia del 3,5 por ciento en 2022, 2,5 por ciento en 2023 y 2 por ciento en 2024 y, por otro lado, defiende las cláusulas de revisión salarial, que se erigen como un "instrumento esencial" de la negociación colectiva para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores si la inflación interanual supera el incremento pactado, ya que son los trabajadores los principales perjudicados por el persistente incremento de los precios.



Finalmente, "UGT Extremadura insta a la promoción de un reparto justo de los costes de inflación para que así la clase trabajadora no vuelva a ser la principal perjudicada en tiempos de crisis", ha sentenciado.