La Junta esperará posicionamiento oficial sobre gigafactoría de baterías en Navalmoral

La Junta de Extremadura indica que se pronunciará sobre el proyecto cuando exista un "posicionamiento oficial" por parte del grupo inversor de la iniciativa.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, ha subrayado que "cuando haya un posicionamiento oficial del grupo inversor en ese momento las Junta de Extremadura hará la valoración oficial".

Así, se ha referido a sobre qué se puede confirmar o no del citado proyecto ha dicho que la Administración regional "en los últimos años" ha aprendido a tener "los pies en la tierra" y a que "hay que aplicar el sentido común" y a que "a los extremeños hay que decirles la verdad".



Según el portavoz, "la verdad es que en estos momentos hay unos inversores que tendrán que decidir si hay una gigafactoría o no, y cuando ellos lo decidan y lo comuniquen oficialmente entonces la Junta de Extremadura se posicionará por el respeto que nos merecen los inversores que vienen a esta tierra".



Así, "en ese momento, si eso se produce (los inversores comunican el proyecto) y ojalá se produzca habrá un posicionamiento oficial" por parte de la Junta, pero en todo caso "hay que respetar a los inversores", ha dicho González, quien ha añadido que "el respeto mayor que se puede tener es dejar que ellos se expliquen y dejar que ellos digan qué es lo que quieren hacer".



En este punto, a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este jueves, Juan Antonio González ha insistido en que en la Administración regional quieren ser "prudentes", de tal forma que hasta que no se tenga una "notificación oficial" de los inversores no se pronunciarán al respecto.



Al respecto, tras reconocer que si el citado proyecto "es verdad" sería "la noticia de nuestras vidas", ha reiterado que en el Ejecutivo regional quieren ser "prudentes" porque entienden que "en este momento hay que esperar a que los inversores se pronuncien" y cuando esto ocurra "la Junta de Extremadura hará su valoración".



De este modo se ha referido González a preguntas de los medios sobre una gigafactoría de baterías para coches con más de 3.000 empleos directos que, según publica el Diario HOY, ocupará 200 hectáreas en Navalmoral de la Mata, con el grupo chino Envision y la española Acciona como principales promotores y cerca de 2.500 millones de inversión



OPORTUNIDAD HISTÓRICA



En todo caso, González ha recalcado el planteamiento que viene defendiendo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que "Extremadura tiene una oportunidad histórica" porque tras 40 años de autonomía la comunidad se ha "preparado para este momento", en el que se reúnen "las condiciones necesarias para que venga inversiones muy importantes a la región".



"Yo sé que hay muchos ciudadanos y ciudadanos que no se lo creen", ha reconocido el portavoz de la Junta, quien ha pedido a éstos que tengan "confianza" porque "esta región va a cambiar su destino radicalmente en los próximos años" a tenor de los "datos y las inversiones que en este momento la Junta maneja".



"En este momento tenemos la mayor superficie de suelo industrial disponible que nunca jamás tuvo la Junta y el ritmo de venta es el mayor de la historia", ha argumentado González, quien ha vuelto a insistir en que la Junta mantiene la "prudencia" y que hay que "esperar a que haya un pronunciamiento oficial por parte de los inversores" para referirse oficialmente al proyecto de gigafactoría de baterías en Navalmoral.



En todo caso, se ha mostrado convencido de que "Extremadura está ante su gran oportunidad y no la vamos a desaprovechar", punto en el que ha defendido que "desde hace tiempo" la Junta está haciendo "un esfuerzo muy importante para intentar que Extremadura sea una región atrayente a las inversiones", algo que a su juicio "es gracias a la estabilidad política de los gobiernos de Guillermo Fernández Vara".



Así, ha explicado que "en los últimos tiempos hemos dado un giro" de tal forma que ahora la Junta trabaja en base a "proyectos comunes", lo que hace que las localizaciones de suelo industrial, los proceso de formación y la problemática derivada de permisos industriales "todo se trabaja al unísono".



"Esto que parece tan fácil pero que es tan difícil en la administración pública lo está haciendo la Junta y esto es una ventaja competitiva con muchas CCAA y es lo que de verdad nos está haciendo atrayente a muchas inversiones", porque "aquí los inversores vienen pidiendo que los agilicemos los papeles administrativamente", ha concluido Juan Antonio González.