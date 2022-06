CCOO y UGT piden una mediación ante el bloqueo del convenio del campo en Extremadura

CCOO y UGT de Extremadura han solicitado formalmente ante la Fundación de Relaciones Laborales el trámite de conciliación y mediación en las negociaciones del Convenio del Campo de la región ante su "bloqueo" por parte de la patronal agraria y en un "último intento" de evitar el "conflicto" en el sector.



En concreto, el objetivo de las federaciones FICA-UGT y CCOO de Industria es el de "desbloquear por la vía del diálogo y el arbitraje" la negociación del convenio, antes de acudir a la movilización, pues si la patronal persiste en su postura "retrógrada" y no acepta negociar, se convocará una huelga intermitente entre el 8 y el 10 de junio, sin descartar ampliarla a más días, explican ambos sindicatos en nota de prensa conjunta.



Así pues, advierten de que no permitirán el recorte de derechos y salarios que "pretende" la patronal agraria a las cerca de 65.000 trabajadores del campo de Extremadura.



En este sentido, la negociación del convenio se tiene que centrar en retomar y modernizar un acuerdo que dé cobertura laboral al sector y que aclare las modificaciones que la reforma laboral hace de las nuevas condiciones contractuales, que "es lo único que no está pactado ni firmado en los anteriores convenios".



Con ello, creen que la actitud de la patronal es una "enorme falta de respeto" hacia los trabajadores del campo extremeño, trabajadores que durante la pandemia "lo han dado todo para que a las demás personas no nos faltaran suministros y alimentos y para no dejar de generar riqueza en las empresas donde desarrollan su trabajo".



A este respecto, CCOO y UGT advierten de que, en los "muchos" meses de reuniones que lleva este convenio, "sólo han encontrado trabas y retrasos en la negociación del convenio, en los que se ha intentado por la parte sindical cerrar un convenio en los términos de condiciones y derechos que este tiene desde hace años y con los salarios marcados por el SMI".



Sin embargo, apuntan que el empresariado "siempre" ha mostrado una actitud "negativa y excusas" para posponer el acuerdo. "Primero esperando la publicación del SMI, después la Reforma laboral y ahora pretendiendo desmontar por completo el convenio colectivo del Campo de Extremadura, presentando una propuesta que en algunos aspectos incluso empeora el Estatuto de los Trabajadores", explican.



Por tanto, el objetivo de esta mediación es que la patronal agraria abandone su "intención de rebajar derechos y salarios", centrar la negociación en resolver los problemas que "realmente" tiene el campo extremeño, y evitar un "conflicto" en el convenio del campo, que "a ninguna parte le interesa ni quiere", concluyen.