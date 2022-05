Extremadura cierra marzo con un superávit de 50 millones de euros, un 0,22% de su PIB

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el pasado mes de marzo con un superávit de 50 millones de euros, un 0,22 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).



En el mismo periodo de 2021, Extremadura tenía un déficit de 59 millones de euros, el 0,28 por ciento de su PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda.



En el ámbito estatal, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se ha situado en 4.412 millones de euros hasta marzo, lo que supone restar 16.048 millones a la cifra registrada un año antes, un 78,4 por ciento menos, por lo que desciende al 0,34 por ciento del PIB.



En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de abril, el dato se sitúa en el 0,5 por ciento del PIB, frente al 1,68 por ciento existente en el mismo periodo de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 6.553 millones, lo que supone un descenso del 67,6 por ciento respecto a los 20.249 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.



Este resultado se debe, según Hacienda, a un "sólido" incremento de los ingresos no financieros del 16,7 por ciento, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen a un ritmo del 4% por ciento.



"La evolución hasta abril muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo impulsadas por el avance del proceso de vacunación", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero.



LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AGLUTINA LA MAYOR PARTE DEL DÉFICIT PÚBLICO



En cuanto al déficit público hasta marzo, el de la Administración Central ha aglutinado la mayor parte, con 3.525 millones, el 0,27 por ciento del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se ha reducido a la cifra de 5.143 millones, lo que equivale al 0,39 por ciento en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta marzo de 2022 un superávit de 1.618 millones, frente al déficit de 259 millones de un año antes.



De su lado, la administración regional ha registrado un superávit en el primer trimestre de 220 millones, lo que equivale al 0,02 por ciento del PIB, frente al déficit de 3.416 millones de un año antes. Este resultado obedece a un ligero aumento de los gastos del 2,5 por ciento, frente a los ingresos que crecen a un mayor ritmo, del 11 por ciento.



En cuanto a los Fondos de Seguridad Social, los datos apuntan a que se ha registrado hasta el tercer mes de 2022 un déficit de 1.107 millones y se ha situado en el 0,08 por ciento del PIB, lo que representa un descenso del 847,8 por ciento respecto a marzo de 2021. Este comportamiento es consecuencia de una leve disminución de los ingresos del 0,1 por ciento --destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,7 por ciento-- frente al descenso registrado en los gastos de un 2,2 por ciento.



CRECEN UN 16,7% LOS RECURSOS DE IMPUESTOS



En lo referente a los datos del déficit del Estado hasta abril, el mejor resultado se debe a un significativo incremento de los ingresos no financieros del 16,7 por ciento, frente al comportamiento de los gastos, que caen un 4 por ciento.



En concreto, los recursos no financieros se sitúan en 72.617 millones, lo que supone un 16,7 por ciento% más respecto al mismo periodo de 2021, situándose los impuestos en 62.638 millones de euros --el 86,3 por ciento del total de los recursos-- y crecen un 16,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2021.



Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 16,9 por ciento. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 19,4 por ciento, mientras que los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 18,6 por ciento debido al IRPF, que se incrementa un 29,2 por ciento. Por su parte, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se incrementa un 51,4 por ciento.



De su lado, las rentas de la propiedad disminuyen un 0,6 por ciento respecto a 2021 debido a que los ingresos por dividendos y otras rentas se incrementan un 21,1 por ciento hasta situarse en 1.124 millones. Este resultado es consecuencia, principalmente, del aumento en un 10,4 por ciento del ingreso a cuenta de los dividendos del Banco de España. Por su parte, los ingresos por intereses descienden un 24,8 por ciento.



LOS GASTOS CAEN



Por el lado de los gastos, los empleos no financieros del Estado se han situado en 79.170 millones, cifra inferior en un 4 por ciento a la registrada en los cuatro primeros meses de 2021.



La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 59,2 por ciento sobre el total de empleos no financieros. En concreto, ascienden hasta el cuarto mes del año a 46.870 millones, cuantía que incluye la compensación del SII-IVA, hecha efectiva en el mes de marzo.



De su lado, la remuneración de asalariados crece un 4,1 por ciento. Esta rúbrica, que se sitúa en 6.034 millones, incorpora la subida salarial a funcionarios para este ejercicio del 2 por ciento frente a un incremento salarial del 0,9 por ciento en 2021.



Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 19,2 por ciento en 2022 hasta los 1.622 millones, mientras que las ayudas a la inversión y las otras transferencias de capital han ascendido en conjunto a 531 millones.