CSIF convoca huelga el 30 de mayo para los docentes extremeños de centros públicos

Ep.



El sindicato CSIF ha convocado huelga el próximo 30 de mayo para los entre 16.000 y 17.000 docentes de centros públicos de Extremadura ante el "descontento social" existente entre el colectivo debido a la "falta de negociación", el "incumplimiento de acuerdos" y el adelanto "inviable" del inicio del próximo curso escolar al 6 de septiembre por parte de la Junta.



De este modo lo ha anunciado en rueda de prensa este lunes en Mérida el presidente de CSIF Extremadura Benito Román, quien ha advertido de que los docentes de centros públicos no universitarios de la región están siendo "despreciados" y "ninguneados" por parte de la Consejería de Educación, al no ver cumplidos "acuerdos" de mejoras en el sector que vienen arrastrando desde hace "años", y al estar sumidos en el "caos y la incertidumbre" por la gestión de la Administración regional.



Esto, entre otras razones como la "falta de negociación real" por parte de la Junta, evidencian un "descontento social" entre los docentes extremeños de centros públicos que lleva al sindicato a reclamar para este colectivo "lo que es suyo", según Benito Román, quien ha invitado al resto de sindicatos a sumarse a esta convocatoria de huelga.



Con ello, y tras advertir de que si la Administración educativa no regresa a la "senda del diálogo y la negociación" con los sindicatos en materia educativa, la huelga del 30 de mayo no será la última acción de CSIF, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "recapacite" y convoque mesas generales de negociación para otorgarle a los docentes "su reconocimiento, su dignificación y lo que se les debe".



A su vez, en la misma comparecencia ante los medios este lunes en Mérida, la presidenta del sector de Educación de CSIF en la comunidad, Mercedes Barrado, ha subrayado que el sindicato se ha visto "obligado" a adoptar la acción "contundente" de convocar una huelga porque el profesorado "está indignado" y "quiere demostrar su hartazgo" después de "tantos años de recortes e incumplimientos".



"Es una medida importante de presión y desfogue del profesorado que está harto", ha espetado Barrado, quien ha añadido que "la gota que ha hecho colmar el vaso del hartazgo (de los docentes) en Extremadura" es el adelanto "inviable" del inicio del próximo curso escolar al 6 de septiembre.

Al mismo tiempo, ha recordado que ya se vienen desarrollando desde el pasado 18 de mayo --y hasta el 27 de este mismo mes--, convocados por CSIF, los denominados "recreos reivindicativos", a los cuales se están sumando algunos centros educativos en la región que durante 5 minutos están adoptando medidas de protesta, ha explicado Barrado.

REIVINDICACIONES

Así, entre otras reivindicaciones del sector, CSIF pide el regreso a las 18 horas lectivas, la reducción horaria para los mayores de 55 años, el inicio de la negociación de la Carrera Profesional docente, y la convocatoria de licencia por estudios.

También lamenta la "reducción" de plantillas docentes, el "recorte" de plazas, el "desprecio" por la conciliación de la vida laboral y familiar de los docentes, y pide la creación de plazas de estabilización, además de la actualización de la situación de licencias y permisos.

De igual manera, Mercedes Barrado ha defendido la necesidad de acordar mejoras en cuestiones como las tardes de los maestros, la equiparación salarial, las itinerancias, el acceso a cátedra o la regulación del teletrabajo para el sector, entre otras cuestiones.

Al mismo tiempo, la sindicalista ha criticado la gestión de la Junta en temas como el "aumento" de la burocracia entre los docentes, el incremento de las ratios en las clases, o el adelanto "inviable" del inicio del próximo curso escolar.

MOTIVOS PARA LA HUELGA

Así, la presidenta del sector de Educación de CSIF en la comunidad, Mercedes Barrado, ha advertido del "masivo recorte" en plantillas de funcionamiento de personal en centros públicos propuestas por la Junta para el próximo curso, algo que de confirmarse --ha dicho-- perjudicaría al alumnado como "el gran damnificado", y lo cual supone "un motivo más para estar molesto y harto" con la Consejería de Educación y participar --incide-- en la huelga del 30 de mayo.

En esta línea, ha considerado que "es mal momento para revertir la inversión y ponerse a subir ratios en las aulas"; y ha lamentado que se vayan a introducir "recortes" en interinos, motivos por los cuales ha pedido a la Junta que "reconsidere" su gestión y aplique además "inmediatamente" los acuerdos de recuperación de derechos alcanzados en 2018.

"Tenemos una consejería Penélope que teje de día y desteje de noche", ha sentenciado la sindicalista, quien ha considerado que hay "numerosos motivos" para secundar la huelga convocada por CSIF, y a la que ha invitado al resto de sindicatos a sumarse también.

Sobre este respecto, ha considerado hay "tiempo" para que otros sindicatos se sumen a esta convocatoria, ya que "hay objetivos comunes". "Hay unidad sindical y la consejera lo sabe", ha recalcado.

Finalmente, en cuanto al adelanto del inicio del próximo curso escolar al 6 de septiembre, Mercedes Barrado ha advertido de que "es la gota que ha colmado el vaso del hartazgo del profesorado extremeño", toda vez que es "inviable" para la puesta en funcionamiento de los centros.

Sobre esta cuestión del adelanto del inicio del curso escolar, Benito Román también ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "dé un paso" adelante para "subsanar" lo que a su juicio es un "error".