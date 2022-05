Creex confía en que "tenga el efecto deseado" el tope al gas aprobado por Gobierno

Ep



El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha confiado en que "tenga el efecto deseado" y que "se nos está anunciando" la aprobación este viernes por parte del Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinarios del tope al gas para bajar la factura de la luz, dado que "si no para poco serviría".



"Sinceramente lo que está, yo creo evidentemente claro es que aquí hay que ponerle una solución a los costes energéticos porque eso es el primer efecto inflacionista que estamos teniendo", ha remarcado.



Así lo ha señalado Peinado a preguntas de los periodistas por su valoración, después de que el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, haya aprobado el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica, a una media de unos 50 euros por megavatio/hora (MWh) durante un periodo de doce meses.



Peinado ha añadido que "curiosamente" se le pide un "esfuerzo" al colectivo empresarial de que no intenten trasladar al mercado los incrementos de costes, "siendo muy conscientes de que eso tiene al final las patas y un recorrido muy corto", porque "lo que hacemos es dinamizar todavía el periodo inflacionista". "Pero claro, el aguante no puede ser más", ha advertido.



A este respecto, ha ejemplificado en que también están "preocupadísimos" con los contratos públicos, no solo de obras, sino también los de servicios y suministros, ante lo cual ha matizado que, desde lo privado, las empresas privadas gestionan la recogida de basura, las limpiezas, el saneamiento o depuración de aguas y "en definitiva muchísimas cuestiones que ahora mismo están fuera de mercado", de modo que si "realmente" no se les permite hacer unas revisiones de precios, se va a hacer que "vayan a la quiebra muchas empresas".



Además, ha remarcado, se va a tener un problema social ya "porque si se dejan de prestar esos servicios aquí vamos a tener una hecatombe y va a hacer 'crack' el país", ante lo cual el secretario general de la Creex ha sostenido que en eso también tiene que ser "muy consciente" el Gobierno de España, "al igual que lo está intentando ser" el de la comunidad autónoma, aunque "su margen de maniobra por aquello de la capacidad que tiene competencial no es la misma".



"Estamos intentando poner toda la carne en el asador, pero son situaciones desde luego muy complicadas, en las que los mensajes que se están lanzando por el Gobierno a veces son contradictorios", ha continuado, para matizar que, cuando el empresariado intenta llegar a un acuerdo con los sindicatos a nivel nacional y sectorial también de moderación salarial, "lo que no puede llegar el Gobierno, con todos mis respetos a los pensionistas, diciendo que aquí las pensiones se van a subir con respecto al IPC".



Ante ello, se ha preguntado: "¿Y luego para el sector privado pretendemos que no? ¿Qué queremos la guerra entre trabajadores y empresas, y el primero que tenía que dar ejemplo el Gobierno no lo da marcando la tendencia?".



Por todo ello, Javier Peinado ha hecho hincapié en que son mensajes "a veces difíciles de entender" y en que habrá que esperar que, "de una vez por todas", el Gobierno redirija toda esa política económica "y sea capaz de no solo parar esta tendencia inflacionista que estamos ahora mismo sufriendo", sino también de poner ayudas directas y efectivas a las empresas que "no siempre tienen que ser en dinero", dado que "a veces" se puede hacer una adaptación del ordenamiento jurídico aunque "parece que este país está siendo ajeno".



En este mismo sentido ha concluido que se está en una "economía de guerra", pero que "curiosamente aquí no se cambian las normas" y se sigue con normas que, en una situación "excepcional" como la actual, "no sirven", al hilo de lo cual se ha referido a la Ley de Contratos del Sector Público que "ahora mismo no sirve como está redactada" o a la Ley de Desindexación de la Economía Española que "en este momento no es útil para la economía española".



Finalmente, ha lamentado que la clase política "sigue con las guerras partidistas entre unos y otros", "más que mirar el interés general de intentar llegar a acuerdos importantes de país y sobre todo solucionar lo que debe ser la economía". "Sin economía, nos guste o no nos guste, luego es muy difícil que haya otro tipo de cosas como es el bienestar social, que se genere riqueza, y que podamos tener cada vez una sociedad más justa e igualitaria", ha concluido.