Asaja defenderá campo extremeño "con más fuerza" tras una victoria electoral

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y el de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, han celebrado el triunfo de la candidatura conjunta en las elecciones al campo en la región celebradas este pasado sábado, en las que han obtenido un resultado "buenísimo" con casi la mitad de los votos, que atribuyen al trabajo realizado en los cinco años anteriores.



En concreto, Asaja ha obtenido el 49,5 por ciento de los votos emitidos, lo que le permite revalidar su posición como organización más representativa, con seis miembros (tres por provincia), en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura.



Cabe recordar que ambas organizaciones se presenta bajo una candidatura conjunta a las elecciones al campo en Extremadura, que cuentan con una sola circunscripción, puesto que Asaja es una organización que a nivel nacional esta constituida por organizaciones provinciales.



En una rueda de prensa conjunta en la sede de Mérida, el máximo representante de la organización en la provincia de Badajoz, Juan Metidieri, ha mostrado su satisfacción por el respaldo recibido, que "no deja de ser el fruto del trabajo hecho durante los cinco años anteriores".



En este sentido, ha dicho que desde hoy continúan "al servicio de los agricultores y ganaderos, escuchando sus problemas y trasladando sus reivindicaciones en las distintas mesas", y cuando está vía se agote, actuarán "reivindicativamente con las actuaciones que correspondan", tal y como han venido haciendo, ha dicho, los cinco años anteriores desde las últimas elecciones agrarias.



"No vamos a decepcionar absolutamente a nadie", ha dicho Metidieri, porque van a continuar "en la misma línea, defendiendo problema a problema y producción a producción, y estando siempre pisando la tierra y cerca de la gente, que es lo que nos ha llevado a donde estamos".



ALTOS COSTES Y PRECIOS JUSTOS



Tal y como han venido defendiendo en los últimos meses, los problemas del campo son "muchos", pero ha destacado dos muy importantes. Por un lado, los costes de los insumos (gasoil, piensos, fitosanitarios, electricidad...) que llevan a las explotaciones agroganaderas a "una situación bastante crítica".



Ahora, tras recibir este respaldo, van a reivindicar "con más fuerza" si cabe que "hay que dar una solución urgente a esto porque en esta situación no se puede estar mucho tiempo", ha señalado Metidieri, que advierte de que no se puede "permitir que se estén cerrando explotaciones y que los políticos estén mirando hacia otro lado".



El otro problema principal es el de los precios que los agricultores y ganaderos perciben por su productos. "Ya está bien de hablar tantos años de la Ley de la Cadena Alimentaria y al final no somos capaces de que la comunidad autónoma oficialice los costes de producción", ha lamentado.



Por ello, ha hecho un llamamiento a los políticos para que tengan "muy en cuenta" la voz del campo en estas elecciones, como así se lo van a hacer llegar "con la misma fuerza y contundencia", al tiempo que ha lamentado que llevan esperando desde principios de diciembre, fecha de la última gran manifestación en Mérida, a la espera de conocer los precios de producción en los que trabaja la Junta, sin recibir ninguna respuesta a la necesidad de contar con unos "precios justos".



Y es que, además, hay algunas propuestas que no son económicas, pues solo requieren "voluntad política", como la creación de una mesa para analizar la normativa duplicada en la comunidad autónoma.



DIÁLOGO Y REIVINDICACIÓN



Por su parte, Ángel García Blanco, ha dicho que el resultado evidencia que el campo extremeño ha apostado por "la lógica y el trabajo" que cada día realizan los casi 80 empleados que suman las dos organizaciones en Cáceres y Badajoz.



Una organización, ha añadido, que se caracteriza por "agotar la vía del diálogo hasta límites insospechados", y que una vez que se traspasan, pasan a una "reivindicación justa y legítima".



En cuanto a los retos en los que trabajar desde el Consejo Agrario a corto y medio plazo, ha añadido a los anteriores esgrimidos por Metidieri la reforma de la PAC, que llega "con un gran recorte" para los agricultores y ganaderos y, especialmente, el relativo a la reforma laboral y al convenio del campo.



Así, ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que considera a los agricultores y ganaderos como a los artistas, que tienen "un convenio específico que permite las contrataciones de los eventuales, que es una cosa totalmente normal en el campo" y que ahora mismo se les ha "prohibido".



FALTA MANO DE OBRA



Y, sobre el convenio, ha dicho que están dispuestos a firmarlo "sin ningún tipo de problemas", pero piden que se garantice "mano de obra suficiente" para realizar las labores en el campo.



Y es que, ha afirmado la asociación de fruticultores estima entre 5.000 y 6.000 los trabajadores que les faltan para sacar adelante la presente campaña en una comunidad que tiene, ha recordado, 90.000 desempleados.



Por ello, pide a sindicatos, Junta y organizaciones agrarias que lleguen a una solución a esta situación, porque "no se puede quedar un solo kilo de fruta en el árbol".



Finalmente, le reclama a la Junta que las competencias de Transición Ecológica y Sostenibilidad deben volver a la Consejería de Agricultura, incluido todo lo relativo a las zonas ZEPA que están actuando como "limitante" del desarrollo de la agricultura y la ganadería en la región.



Y asimismo reclama a la consejera del ramo, Begoña García Bernal, que no sea "cicatera" y que "saque 15 millones de euros" para hacer frente a las necesidades de los regantes que se van a quedar sin regar esta campaña en la comunidad.



A preguntas de los periodistas sobre el descenso en la participación, la ha atribuido a la fecha en la que la consejería las ha convocado, que es el momento en el que sectores como el apícola, el del tabaco y el regadío está en "pleno funcionamiento".



Al hilo de esto, ha reclamado nuevamente que el censo electoral se realice conforme a los datos que tiene la Consejería de Agricultura de ATP, no como ahora, que hay "casi 3.000 agricultores que aparecen dados de alta en la Seguridad Social agraria como autónomos y han "desaparecido del censo".



TRABAJO CONJUNTO



Sobre la candidatura única, ha explicado que su organización se constituye por provincias, pero que concurren a las elecciones en una única lista al haber una sola circunscripción en Extremadura. En todo caso, ha subrayado que cada vez trabajan "más juntos" y que ya tienen "muchos servicios" en común.



Y, ha anunciado que "aunque tengamos que ser siendo provinciales, pronto veréis una Asaja en Extremadura mucho más fuerte y quizá con otro esquema de funcionamiento".