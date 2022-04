La Unión se concentrará para exigir retirada de la reforma laboral en el sector agrario

Ep

El colectivo reclamará la "retirada inmediata" de la reforma laboral en lo que respecta al sector agrario hasta que esta norma se negocie con los que "realmente" entienden de contratación en dicho sector.



"Que se acuerde una norma que cumpla el requisito de estabilidad pero que sea efectiva. Es decir, estabilidad pero que se contemple la realidad del sector agrario, que se contemple la realidad de las pequeñas explotaciones", ha aseverado el secretario técnico de La Unión Extremadura, Luis Cortés.



Cortés ha informado de este nuevo acto de protesta este miércoles en rueda de prensa, en la que ha insistido que la norma laboral es "prácticamente inaplicable" en el campo y ha criticado que la "vaguedad" de su redacción hace muy difícil su interpretación.



"Aunque en el caso hipotético de que no des de alta a un trabajador en el régimen que le corresponde tienes hasta 10.000 euros de sanción", ha asegurado.



En esta línea, el secretario técnico de La Unión ha manifestado que hay que luchar contra la temporalidad pero ha sostenido que no se pueden hacer fijos a unos trabajadores que desarrollan una labor "claramente temporal". "Administrativamente hablando nos va a costar bastante más la documentación y el papeleo que el salario que tenemos que pagar", ha dicho.



También se ha referido Cortés a la "inseguridad jurídica" del sector agrario ante este norma y ha puesto como ejemplo que hay agricultores con 20 hectáreas de viñedo en Tierra de Barros que en estos momentos tienen 80 trabajadores fijos, aunque hayan trabajado días.



Además, ha indicado que la mayoría de esos trabajadores son rumanos y magrebíes y, tal y como está redactada la reforma laboral, este año tendrán que ser llamados a trabajar por orden de antigüedad con una comunicación fehaciente unas personas que los empleadores no tienen capacidad de localizar.



También ha criticado la "falta de coherencia" de la norma que se ha aprobado para el sector agrario y el "desconocimiento" del Ministerio de Trabajo y los firmantes al abocar a los profesionales a "dejar de plantar cultivos sociales porque esto no hay quién se lo coma", al ser un Real Decreto Ley que "no es operativo".



En este punto ha criticado que la reforma laboral aprobada en diciembre ha tenido que ser modificada a través del Real Decreto Ley de Sequía para equiparar para la percepción de ayudas por desempleo a trabajadores fijos discontinuos con los trabajadores eventuales.