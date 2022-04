UPA-UCE reclama reunión con Consejería Agricultura y la CHG para regularización de pozos

Ep

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y la responsable del vino, Catalina García, han mostrado su preocupación por esta situación y por las consecuencias que podrían acarrear a los agricultores y ganaderos afectados que, en su mayoría, son profesionales con explotaciones familiares.



En este sentido, García ha lamentado que la "ineptitud" de la CHG tenga consecuencias "irreversibles" para los agricultores con penalizaciones en sus ayudas y con retrasos en la regularización de los pozos que "no dependen de ellos sino de la propia administración", con lo que los profesionales sienten una "indefensión absoluta".



Catalina García, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Mérida junto a Ignacio Huertas, ha lamentado también la "pasividad" de CHG ante un "problema tan tremendo" y ha instado a la Consejería de Agricultura y la Confederación Hidrográfica del Guadiana a aportar soluciones y se puedan resolver los expedientes de los pozos que dan riego de apoyo a cultivos que son "muy sociales" y "medioambientalmente sostenibles".



También ha indicado que, a nivel nacional, se ha pedido que UPA haga llegar al Ministerio de Agricultura, a través del Consejo Nacional del Agua, este "gran problema" que afecta a "explotaciones familiares" que hacen "las cosas bien y legalmente".



"Estamos hablando de explotaciones familiares, que hacen las cosas bien, que han hecho las cosas legalmente, que no estamos hablando de ningún pozo ilegal, de ninguna manera", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que los profesionales se ven "totalmente indefensos", ya que en ocasiones llevan "diez años sin saber nada", y la mayoría piensa que tienen el pozo legal "cuando no es así y están poniendo en riesgo ya las propias ayudas", ha aseverado.



DECLARACIÓN DE CULTIVO DE INTERÉS SOCIAL



También ha remarcado García, que UPA-UCE Extremadura, tras pedir informes jurídicos, ha solicitado la declaración de cultivo de interés social de la vid y el olivar tradicional en aquellas zonas en las que las masas de agua se encuentren en "mal estado" y sobre todo para el tema de los plazos, ha recalcado.



Así, ha insistido en que los afectados tienen lo que resta de año para arreglar todos los expedientes pendientes, ya que los agricultores, como ha dicho, no pueden perder las ayudas.



En este sentido, García ha explicado que para cobrar las ayudas de la PAC, si una parcela está declarada como de secano no se puede regar, y si un inspector visita la explotación y ve que se riega se daría una "incongruencia".



Pero, en el contexto actual, el profesional no podría declarar dicha parcela de regadío porque no tiene la concesión y sería sometido a una penalización que oscilaría entre el 3 y 5 por ciento de todas las ayudas Feader, luego es la "pescadilla que se mueve la cola".



A esto se une que, el próximo año, con la nueva PAC, uno de los condicionantes es cumplir la directiva de aguas, que marca que cualquiera que tenga un pozo debe contar con una concesión y de lo contrario perdería las ayudas.



Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha mostrado también su preocupación por la situación en la que se encuentra la regularización de los pozos en la cuenca del Guadiana.



"Estamos muy preocupados porque verdaderamente vemos cómo la cuenca del Guadiana, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, es la campeona de todas las confederaciones de España en retrasos a la hora de regularizar los pozos que tienen los agricultores y los ganaderos", ha expuesto.



Este hecho está perjudicando, ha dicho, a "miles" de profesionales de la región y lejos de solucionarse la situación a día de hoy está "peor" porque está generando "muchos problemas" a los agricultores y ganaderos de Extremadura.



"No podemos continuar más tiempo así, nos parece impensable que un agricultor y una ganadero tenga que esperar en la cuenca del Guadiana cinco veces más tiempo que en cualquier otra cuenca para que se le regularice su pozo", ha recalcado, al tiempo que ha lamentado que este hecho genere "incertidumbre" en el desarrollo del trabajo cada día.