Creex advierte de tiempos "aún más complicados" para la actividad económica y el empleo

La Confederación Regional Empresarial Extremeña ha advertido de que se avecinan tiempos "aún más complicados" para la actividad económica y el empleo.



De esta manera, la patronal extremeña ha valorado "con mucha preocupación" los datos de paro registrado conocidos este lunes, no tanto por las cifras absolutas de incremento del desempleo y caída de la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura, como por el hecho de que "se va en dirección contraria" a lo que ha sucedido en el resto de España.



"Estamos en un síntoma de tendencia muy preocupante, porque las perspectivas no son nada buenas, y vivimos un escenario de incertidumbre, inflación desbocada, inseguridad por la guerra y costes energéticos disparados", ha indicado el secretario general de la Creex, Javier Peinado, para quien "ese conjunto no augura nada bueno para la actividad y el empleo".



De igual modo, ha añadido que todos esos factores están lastrando la competitividad en toda España, y que en Extremadura le suman los problemas estructurales, "por lo que todo indica que vienen meses malos".



Al margen de la valoración general, Peinado ha destacado que en Extremadura, a nivel provincial, hay una "llamativa" diferencia entre el comportamiento del empleo entre Cáceres y Badajoz, que puede responder al hecho de que el sector servicios, el vinculado a la actividad turística, es el que mejor se ha comportado.