Cs busca soluciones a la "complicada" situación del campo en su encuentro sectorial

El eurodiputado de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha reivindicado este viernes en la localidad pacense de Villafranca de los Barros que no se puede "dejar a nuestros agricultores y ganaderos solos ante situaciones de crisis en las que necesitan cuanto más ayuda posible", máxime en la situación actual con el conflicto de Ucrania.



"Estamos ante las puertas de una crisis de seguridad alimentaria probablemente sin ningún precedente en nuestra historia moderna", ha señalado el eurodiputado de la formación naranja, quien ha abogado por conseguir que los agricultores y ganaderos "no tengan cada vez más barreras para producir, sino al revés".



Al mismo tiempo, el eurodiputado ha dicho que "si queremos ir hacia el pacto verde, hacia esos objetivos climáticos que tenemos que conseguir también lo tenemos que hacer dentro de la protección de nuestra capacidad productiva".



Y es que, "lo que no producimos nosotros y necesitamos importar, lo vamos a importar de sitios donde no se respetan los niveles fitosanitarios ni los derechos laborales que tienen nuestros trabajadores en el campo aquí en Europa, ni tantos otros que exigimos a nuestros agricultores y ganaderos", ha advertido.



En ese sentido, Vázquez ha añadido que en este contexto "se abre un gran debate sobre si todas estas leyes que desde Europa se han intentado impulsar, como la granja a la mesa, no es momento de repensarlas", ya que según ha señalado, "el mundo en el que vivimos hoy no es el mismo mundo en el que vivíamos hace cuarenta días", ha señalado.



En opinión del eurodiputado de Ciudadanos, "hay que empezar a pensar en otro tipo de granja y en otro tipo de mesa y en empezar a revisitar todos esos objetivos que nos hemos puesto", ya que según ha alertado, se puede "abocar a la desaparición a tantas explotaciones ganaderas y agrícolas".



ENCUENTRO SOBRE EL FUTURO DEL CAMPO



Adrián Vázquez ha participado este viernes en Villafranca de los Barros en un encuentro sectorial sobre el campo que Ciudadanos Extremadura celebra con el objetivo de debatir los principales problemas que atraviesa el sector y plantear posibles soluciones ante la complicada situación que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos años, agravada aún más por la crisis energética y el conflicto de Ucrania.



Un encuentro en el que participan representantes del sector agrario, cooperativas y agricultores y ganaderos de la región, junto a miembros de la formación naranja como la diputada nacional de Cs María Carmen Martínez Granados, portavoz de Cs en la Comisión de Agricultura en el Congreso.



Asimismo, entre los ponentes de las mesas se encuentra la diputada de la formación en el Parlamento de Cantabria Marta García Martínez, y el diputado de la formación naranja en las Cortes de Aragón Ramiro Domínguez, según informa Cs en una nota de prensa.



Con este encuentro, Cs Extremadura quiere poner de manifiesto que el sector agrario es "prioritario en esta tierra" y tiene que ser tratado como tal, ha señalado el diputado de la formación liberal en la Asamblea de Extremadura Fernando Baselga, quien ha subrayado la importancia de este debate cuando el campo está "atravesando una situación muy delicada por no decir absolutamente complicada".



Baselga ha criticado que "desde los gobiernos tanto nacional como autonómico no se pone ninguna solución al sector" y ha subrayado que "mientras no se considere al campo un sector prioritario y esencial para la alimentación no se podrán poner soluciones reales", con el riesgo de que "poco a poco el sector agrario irá desapareciendo".



Por eso, Ciudadanos Extremadura aborda en este encuentro varios asuntos como la reforma de la PAC y su futuro, la ganadería intensiva y extensiva o los problemas del sector y la situación de todo lo que gira alrededor del campo.