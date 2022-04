Vara: "Liberar lo antes posible anticipos bonificaciones combustible resolvería problema"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado, en relación al anticipo que las gasolineras pueden empezar a pedir desde este viernes, día 1, de las bonificaciones al combustible aprobadas por el Gobierno, que el "compromiso" del Ministerio de Hacienda de que por parte de la Agencia Tributaria se libere dicho anticipo "lo antes posible", a lo largo de la semana que viene, es lo que cree que "resolvería el problema sin ninguna duda".



Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas por su valoración ante el hecho de que este 1 de abril es el primer día de las bonificaciones de combustible en las gasolineras, y si cree que se está haciendo de forma adecuada, cuando algunas estaciones de servicios han trasladado que se planteaban abrir por no poder adelantar esa cantidad.



En este sentido, Vara ha explicado que ha hablado antes de ayer por la tarde con Lorenzo Florencio, el presidente de Iberdoex, y a raíz de esa conversación habló con el Gobierno, así como que también la delegada lo había hecho; a tenor de lo cual ha destacado que hay un "compromiso" del Ministerio de Hacienda de que esa cláusula que viene en el Real Decreto Ley, por la que hay un "compromiso" por parte de la Agencia Tributaria "de liberar el anticipo lo antes posible, se puede hacer a lo largo de la semana que viene".



"Que es lo que yo creo que resolvería el problema sin ninguna duda, que ellos puedan presentar hoy ya el justificante del 90 por ciento de lo que el año pasado facturaron e inmediatamente le ingresarán esa cuantía en su cuenta", ha continuado, junto con que considera que si la semana que viene la Agencia Tributaria, "que sabemos que es lo más eficaz que tenemos en nuestro país" y "ha dado sobradas muestras de ello", libera dichos anticipos "estará el tema resuelto".



En este punto, Fernández Vara ha remarcado que "obviamente si transcurriera más de una semana tendríamos un problema" y que las pequeñas gasolineras "no tienen músculo para poder aguantar", por lo que "eso es lo que debe de hacer llevar a la Agencia Tributaria, si como parece, pueden tener el lunes allí todos los documentos que justifiquen la facturación de las gasolineras del año pasado", de manera tal que "se libere esa cantidad para que no haya ningún problema", algo que ve "clave" porque, como ha insistido, "así no habrá ningún problema".



De igual modo, ha hecho hincapié en que "desde el minuto uno la voluntad por parte de ellos ha sido excelente" y en que era un problema de imposibilidad de hacer frente "a esto si se alarga en el tiempo", puesto que no tienen "músculo financiero" para poderlo hacer.



CONCENTRACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN



Asimismo e interpelado por su parecer ante la concentración prevista para este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz por la Plataforma en defensa del sector del transporte, el presidente de la Junta de Extremadura ha expuesto que "hay que reconocer" que el Reino de España va a hacer "un esfuerzo mayúsculo" al intentar responder a la mayor parte de sus reivindicaciones.



A este respecto, ha recordado que se trata de dinero "que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos", por lo que cree que "eso es lo que deberían de entender. "Dicho esto todo mi respeto aunque parece que está bastante normalizado el transporte por lo que he podido saber a lo largo de la semana hablando con mucha gente de la región", ha concluido, para insistir en que "está prácticamente normalizado".



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su participación en Badajoz en la rueda de prensa de la 'Conferencia Transfronteriza sobre el Futuro de Europa. La visión de los jóvenes de España y Portugal'.