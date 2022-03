UPA-UCE cifra las pérdidas de agricultores y ganaderos por la sequía en 180 millones

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha cifrado en 180 millones de euros las pérdidas de los agricultores y ganaderos por la sequía, por lo que ha urgido a la Junta de Extremadura a poner en marchas ayudas directas a este sector, ya que se trata de la región "más afectada por la falta de agua".



De esta forma, se ha pronunciado el secretario general de UPA-UCe Extremadura, Ignacio Huertas, afirmando que "miles de familias" extremeñas que viven del campo no van a poder sembrar esta campaña cultivos como tomate, maíz o arroz, mientras que la ganadería atraviesa "uno de los momentos más complicados" por la falta de agua y el conflicto entre Rusia y Ucrania.



Según Huertas, la sequía que atraviesa Extremadura se ha convertido en una "auténtica catástrofe" para miles de agricultores y ganaderos que "dan ya prácticamente por perdidas" sus cosechas o que no tienen piensos para dar de comer a sus animales.



Por este motivo, el dirigente de UPA-UCE ha insistido en pedir a la Junta de Extremadura ayudas directas "con carácter de urgencia" para que los agricultores y ganaderos extremeños puedan continuar con su actividad.



Y es que, según ha explicado, muchos agricultores que dependen de la cuenca del Guadiana solo van a tener agua para sembrar un 20 por ciento de la superficie de su explotación y, "en el mejor de los casos, algunos dispondrán de agua suficiente para sembrar el 40 por ciento".



Una situación que "tiene difícil solución a estas alturas de campaña", máxime cuando las últimas lluvias han sido "muy beneficiosas para el secano" pero, sin embargo, en los terrenos de regadío "no han supuesto ni un 3% de aumento de agua en los embalses de los que regamos".



Por eso, esta organización agraria estima que los cultivos de tomate, maíz y arroz generarán unas pérdidas de renta para los productores extremeños de 112 millones de euros.

Ignacio Huertas ha explicado que en el secano, los ganaderos han tenido que alimentar a sus animales con piensos y forrajes a unos "precios disparados" por la guerra de Ucrania, y aunque en este caso las lluvias han sido beneficiosas, la organización calcula un sobrecoste de 68 millones de euros en el ovino, vacuno y caprino, acumulando el sector unas pérdidas totales de más de 180 millones de euros.



El responsable agrario ha añadido que, "desgraciadamente, estos sectores no tienen remanentes para afrontar esta situación debido a que ya atravesaban una situación muy complicada por los precios ruinosos y los disparados costes de producción de los últimos años".



LAMENTA EL "APOYO INEXISTENTE" DE LAS ADMINISTRACIONES



Para el dirigente de esta organización agraria, el apoyo de las administraciones es "prácticamente inexistente", ya que según ha dicho, "no aborda el verdadero problema que atraviesan las explotaciones de Extremadura y de toda España debido a la sequía".



Por ello, ha reclamado a la Junta de Extremadura ayudas directas "con carácter de urgencia" porque las explotaciones de la región "no pueden esperar más".



Huertas ha recalcado que "necesitamos la implicación de la Junta, no solo reivindicando ayudas al gobierno nacional, sino poniendo un presupuesto propio porque Extremadura es la comunidad autónoma más afectada por la falta de agua".

Y, ha anunciado que UPA-UCE Extremadura pedirá la convocatoria del Carex para que "de verdad se den respuestas a este problema que afecta a miles de familias que viven de la agricultura y la ganadería".