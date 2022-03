Junta publica flexibilización de condiciones para recibir ayudas de la PAC ante la sequía

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura ha publicado este viernes en el Diario Oficial de la región (DOE) una resolución que fija las medidas de flexibilización para poder recibir los pagos directos de la Política Agraria Comunitaria (PAC) debido a la situación prolongada de sequía que está comprometiendo las producciones.



Concretamente, en la resolución se determina la sequía como causa de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de obligaciones y criterios de admisibilidad de determinadas ayudas.



Así pues, a través de una nota de prensa la Junta de Extremadura apunta que la escasez de precipitaciones que se ha vivido en la región durante un periodo de tiempo prolongado, que ha "comprometido" la viabilidad de los cultivos, es un fenómeno que viene padeciendo España de forma "recurrente".



Con ello, se han producido episodios de sequía en tiempos recientes durante los años 2005, 2011 y 2017, que han precisado la adopción de medidas paliativas complementarias al seguro agrario para compensar las rentas de los agricultores y ganaderos afectados.



Por ello, la Consejería de Agricultura ha trabajado en la flexibilización de las condiciones que deben cumplir las explotaciones agrarias para poder percibir las ayudas, financiadas con fondos Feaga y Feader, y gestionadas por la propia Administración regional, para apoyar al que es "sin duda" uno de los sectores más importantes de la región, siendo además pieza "clave" en el desarrollo económico, social y sostenible de Extremadura.



PAGO VERDE EN VEGAS ALTAS



En relación a la flexibilización de los requisitos del pago verde en las Vegas Altas del Guadiana, para percibir este pago a partir de 15 hectáreas hay que dejar un 5 por ciento de la explotación de barbecho o cultivos fijadores de nitrógeno, es decir, leguminosas que fijan el nitrógeno atmosférico y por tanto enriquecen los suelos.



En estos momentos, está prohibido dejar barbecho después de haber sembrado un cultivo fijador de nitrógeno, ya que no se aprovecha este nitrógeno. Con la aplicación de estas medidas, se permite el barbecho, aunque el año anterior hubiera estado sembrado con estos cultivos fijadores de nitrógeno.



También se exime de cumplir con la diversificación de cultivos - tener dos cultivos a partir de 10 hectáreas y tres cultivos a partir de 30 hectáreas - en estas zonas regables con baja disponibilidad de agua (UTE 09 Sistema General del Guadiana), que abarca la mayor parte de las Vegas Altas del Guadiana.



Y si se ha solicitado la ayuda asociada a cultivos proteicos (habas, haboncillos o altramuces, entre otros) y oleaginosas (como el girasol, la soja y la colza) no tienen que presentar la factura de venta de la producción a la alimentación animal, a consecuencia de la sequía.



De cara a la excepcionalidad de esta campaña, desde la Junta de Extremadura se considera "más ventajoso", y por ello se permite, un barbecho con cubierta este año, aunque haya estado el anterior también con cubierta.



Habitualmente se exige que en aquellos barbechos que hayan estado con cubierta vegetal, es decir sin laboreo de ningún tipo, se realice un laboreo para que las tierras estén mantenidas en buenas condiciones. Pero, este año no se exigirá que se lleve a cabo, es decir, que pueden pasar dos años sin realizar laboreo en los barbechos a causa de la sequía.



PRODUCCIÓN GANADERA Y AYUDAS AGROAMBIENTALES



Con objeto de poder hacer frente a la situación de sequía en los pastos y su incidencia en la producción ganadera, se exime a los ganaderos y ganaderas que presenten la solicitud de la Ayuda Asociada a las explotaciones de ovinos y caprinos, para la campaña 2022, de alcanzar el umbral mínimo de 0,6 corderos o cabritos por cada madre reproductora al año.



Esta ratio significa que en un año tienen que comercializar al menos 0,6 corderos por oveja, para que demuestren un mínimo de producción. La exención se aplica siempre que cumplan las condiciones de admisibilidad y hayan alcanzado el umbral mínimo de al menos 0,6 corderos/cabritos por hembra elegible, en alguna de las tres campañas inmediatamente anteriores.



Por otro lado, en cuanto a las ayudas agroambientales, la reposición de marras en las ayudas a forestación se retrasa hasta el 15 de noviembre. Tampoco se penalizará por no cumplir el compromiso de producción integrada en arroz y tomate, y se podrán dejar de barbecho o sembrar de otro cultivo cumpliendo con las normas de producción integrada.



En el caso de que la producción integrada de tomate o arroz no llegue a cosecharse a causa de la sequía, se entenderá como causa de fuerza mayor siempre que se haya declarado en la PAC y sembrado.



En relación a las aves esteparias, se puede adelantar de 1 de junio al 1 de julio la recolección de cereales, siempre que no haya nidos de aves esteparias, mientras que en la ganadería extensiva de calidad y ganadería ecológica se pueden reducir los animales comprometidos, pero sin bajar de un mínimo.



Todas estas medidas se suman a las ya anunciadas por el Gobierno de España la semana pasada para paliar los efectos de la sequía, cuando aprobaron el real decreto-ley en el Consejo de Ministros con apoyos en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidráulico para paliar los efectos de la sequía.



En este sentido, desde la Junta de Extremadura se valoró "positivamente" este paso "adelante" por parte del Gobierno, aunque continúan siendo "insuficientes" al no registrar ayudas directas, tanto a los agricultores como a empresas o cooperativas del sector primario.



Desde la Consejería de Agricultura se hace un llamamiento a la unidad para lograr de manera conjunta una respuesta "positiva, sostenible e inclusiva" a una situación "preocupante" que ha sido ocasionada por la falta de precipitaciones.



Finalmente, se incide en la necesidad de invertir en la eficiencia energética para lograr un mejor desarrollo de los regadíos extremeños, lo que se traducirá en un sector agro "mucho más competente en todos los aspectos", concluye el Ejecutivo.