La Junta plantea mantener "en suspenso" la aplicación del Pacto de Estabilidad

El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, ha avanzado que la Junta de Extremadura propone mantener "en suspenso" la aplicación del Pacto de Estabilidad para favorecer la continuidad de los estímulos económicos, impulsar la recuperación y retornar a los niveles del PIB anteriores a la pandemia, situación acrecida ahora por la guerra en Ucrania.

Entre las propuestas del Ejecutivo regional para paliar la situación actual también se encuentra la flexibilización de las reglas fiscales, prorrogar la moratoria concursal de acreedores, orientar los préstamos ICO a los sectores más afectados por la guerra y pandemia, creando nuevas líneas si es necesario, y la extensión de los plazos para que autónomos y empresas puedan solicitar las líneas de avales y puedan beneficiarse de las medidas para reforzar la solvencia.

De la misma manera, solicita una nueva prórroga del marco nacional temporal de aquellos fondos no consumidos más allá del 30 de junio de 2022, apoyar a las sociedades de garantía recíproca regionales para mejorar la financiación de los sectores empresariales afectados y adoptar medidas dirigidas al sector primario, en especial al sector agrícola y ganadero para aliviar el impacto de la invasión rusa, de la sequía y de las consecuencias de la pandemia, entre otras medidas.

España ha dado a conocer estas propuestas durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea de este jueves, a petición del PP, para informar sobre las previsiones de la economía de Extremadura y medidas adoptadas y a adoptar por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital en el contexto económico actual.

También ha recalcado España que la Junta insta a un acuerdo entre el Gobierno de España, comunidades autónomas, entidades locales y entidades financieras para consolidar los servicios básicos financieros a todos los territorios y ciudadanos.

"Desde la Junta no podemos sino compartir en estos términos los objetivos prioritarios del plan de respuesta del Gobierno de España para abordar la crisis de Ucrania y propiciar, por tanto, cambios en el mercado europeo de la energía", ha aseverado en su intervención.

También dentro de este plan nacional de respuesta, la Junta apoyará el Pacto Nacional de Rentas en el contexto con la concertación de los agentes sociales y otra de las herramientas "fundamentales" será desplegar con agilidad las medidas ya planteadas en la normativa sobre contratación pública.

Así como presentar una alternativa referida a la revisión de la fiscalidad del tabaco en línea con la propuesta recogida en el Libro Blanco sobre la reforma tributaria del comité de expertos.

De este modo, España ha abogado por la "unidad institucional y política" ante la situación de "extrema excepcionalidad y gravedad" actual y se ha mostrado convencido de que estas medidas desplegadas por el Gobierno nacional y regional se convertirán en una herramienta fundamental ante el impacto social negativo tanto de la crisis de la pandemia como de la crisis acuciada por la invasión de Ucrania.

NEGOCIO EXTREMEÑO EN UCRANIA Y RUSIA

Durante su comparecencia, Rafael España ha señalado que Extremadura no mantiene un excesivo intercambio comercial con Rusia y Ucrania, por lo que aunque pueda verse afectada no lo hará en la misma medida que otras comunidades.

No obstante, y en esta línea, España ha avanzado que en los próximos días se van a mantener reuniones de trabajo con delegados comerciales extremeños en otros países para que las empresas que hacen negocios en Rusia y Ucrania tengan la opción de explorar otras vías de salida a sus productos en los mercados internacionales.

De este modo, ha apuntado que las circunstancias y la gravedad de los acontecimientos obligan a tomar medidas con enfoque a medio o corto plazo para mitigar el impacto de esta nueva crisis, unas medidas que, en su opinión, deben abordarse desde un marco europeo hacia un marco regional.

Así, ha defendido que la experiencia previa conjunta realizada ante la pandemia es una "garantía de éxito" para abordar de "manera contundente" y "común" las acciones encaminadas a proteger a la ciudadanía y al tejido económico.

SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

En relación a la situación de la economía en Extremadura, el consejero se ha referido a que los indicadores macro no eran malos, aunque se han visto recortados por las sucesivas olas de la Covid y por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Por ello, ha emplazado a conocer el efecto de la invasión, ya que son muchas las variables en juego y están sometidas a incertidumbre, por lo que ha abogado por utilizar los criterios con "prudencia".

Asimismo, España se ha referido a que se esperaba que el año 2022 fuera en el que se afianzara la recuperación económica, ya que, como apuntaban la mayoría de las previsiones, Extremadura iba a crecer por encima del 5 por ciento, un crecimiento que podría variar por la consecuencia de la guerra y el proceso inflacionista.

También ha valorado los datos del mercado laboral en los primeros dos meses de 2022 y que evidenciaban los efectos "positivos" de la reforma laboral, ya que se encadenaban varios meses por debajo de los 100.000 parados.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha tenido unas palabras "de dolor" por las "miles de empresas que están muriendo" y por los "miles de millones" que se han perdido en Extremadura en inversión tras el anuncio de que la fábrica de baterías de Volkswagen se iría a Sagunto (Valencia) y no a Extremadura.

Así, ha insistido que su grupo quiere que las empresas no sufran más y que no queden en el camino las inversiones, además de que no se maltraten a los agricultores, ganaderos y transportistas.

Por ello, ha reclamado al consejero la adopción de medidas que palien la "situación límite" de estos sectores, además de criticar que las "fantasías animadas" de los presupuestos regionales ya estaban antes de Putin.

Por su parte, el diputado de Cs Fernando Rodríguez ha emplazado igualmente a la Junta a actuar, ya que, como ha dicho, "no es bueno esperar a que el dinero nos caiga como un maná", al tiempo que ha abogado por hacer que la región sea "más fuerte y menos dependiente".

También ha dicho que la misión de la Junta es garantizar una seguridad jurídica para que los inversores lleguen hasta ella y se ha preguntado si su departamento tiene un análisis actualizado y un estudio de la realidad socioeconómica "de ahora", porque de hace un mes ya es inservible por haber entrado en juego la guerra en Ucrania.

Por ello, ha considerado que hay que tomar medidas y "no esperar a que nos vengan a ayudar", además de interesarse por las empresas extremeñas que importan aceituna a Rusia y Ucrania.

El diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha espetado al consejero que la Junta tiene la experiencia de "hace cuatro días" de lo que ocurre con los créditos ICO, que no se suscriben por la imposibilidad de devolverlos, y sobre las ayudas, que se deben devolver por no ejecutarlas.

Además se ha preguntado por con quién está la Junta y el Gobierno de España, si están con quienes no quieren "ponerse de rodillas" ante las eléctricas o con los que no quieren subirle los impuestos a estas empresas.

También ha cuestionado a España que cuál es la línea estratégica que va a seguir la Junta y quién va a pagar los efectos de la crisis, si "los de arriba o los de abajo".

Finalmente, el diputado del PSOE Andrés Moriano ha abogado por actuar, frente a la invasión de Ucrania por Rusia, de la misma manera que se hizo en la pandemia, con unión y de manera coordinada.

Así, ha considerado que se deben dar soluciones a corto, medio y largo plazo y que la respuesta global a la situación está en la declaración de La Palma. Además, ha invitado a mostrar el apoyo al Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.