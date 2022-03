En Extremadura, industria dispara facturación 32,6% en enero, cuarta región que más crece

Ep

Así, Extremadura fue en el primer mes del año la cuarta comunidad donde más creció la facturación de la industria, con todas las regiones en positivo, lideradas por Asturias (41%), Murcia (40,3%) y Andalucía (34,6%).



En el conjunto nacional, la cifra de negocios de la industria subió un 22,3% en enero respecto al mismo mes de 2021, tasa 4,4 puntos superior a la de diciembre y la más alta desde el pasado mes de mayo.



Con el avance interanual de enero, la facturación de la industria suma once meses consecutivos de ascensos tras haber encadenado anteriormente un año de tasas interanuales negativas por la crisis del Covid.



Por sectores, la energía disparó sus ventas un 81,3% interanual, mientras que los bienes intermedios facturaron un 31,2% más. A estos avances les siguen los de bienes de consumo duraderos (+17,4%); bienes de consumo no duraderos (+14,7%) y bienes de equipo (+2,6%).



Las ramas donde más aumentaron las ventas en tasa interanual fueron la fabricación de artículos de joyería, bisutería y de instrumentos musicales (+86,7%); las coquerías y refino de petróleo (+81,4%), y la fabricación de productos electrónicos de consumo (+62,1%), mientras que las únicas que las recortaron fueron la fabricación de aparatos domésticos (-4,2%); la fabricación de vehículos de motor (-4%); la fabricación de ordenadores (-3,3%) y industria del tabaco (-3%).



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria subió un 18,5% interanual en el primer mes del año, tasa 2,2 puntos superior a la de diciembre.



SUBIDA MENSUAL DE LAS VENTAS DEL 3,3%



En términos mensuales (enero de 2022 sobre diciembre de 2021) y en datos corregidos de estacionalidad y calendario, la industria registró en el arranque del año un aumento de sus ventas del 3,3%, en contraste con el retroceso del 1,3% del mes de diciembre.



Por sectores, los bienes de consumo duradero elevaron sus ventas en enero un 5,3% respecto a diciembre, mientras que los bienes de equipo, los bienes intermedios y los bienes de consumo no duradero facturaron un 2,2%, un 2,1% y un 1% más, respectivamente. El único sector que recortó sus ventas en el mes fue la energía (-1,4%).



Las actividades que más incrementaron sus ventas respecto a diciembre fueron la fabricación de productos farmacéuticos (+13,5%); la fabricación de otro material de transporte (+11,3%), y la metalurgia (+7,8%), en tanto que los mayores recortes se registraron en la fabricación de bebidas (-7,2%); la reparación e instalación de maquinaria y equipo (-5,8%), y en otras industrias extractivas (-5,3%).



TODAS LAS COMUNIDADES ELEVAN SUS VENTAS



La cifra de negocios de la industria aumentó el pasado mes de enero en todas las comunidades autónomas en tasa interanual.



Los mayores ascensos se produjeron en Asturias (+41%), Murcia (+40,3%), Andalucía (+34,6%), Extremadura (+32,6%) y País Vasco (+29,5%), mientras que los menores los presentaron Aragón (+7%), Navarra (+8,4%) y La Rioja (+9,3%).