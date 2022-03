CCOO convoca concentraciones y paros de cinco minutos en centros de trabajo este miércoles

CCOO de Extremadura ha convocado concentraciones y paros de cinco minutos para este miércoles, 23 de marzo, a las 12:00 horas a las puertas de los centros de trabajo y en sus sedes de la región para reclamar "medidas contra la escalada de los precios y que esta situación no dañe al empleo".



En concreto, la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, acompañada por integrantes de la Ejecutiva del sindicato, estará en la concentración que se llevará a cabo en la puerta principal del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.



Ya por la tarde, a las 19:00 horas, CCOO y UGT Extremadura, junto las organizaciones Uatae, UPTA, Facua y Ceav han convocado concentraciones frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz y a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres para reclamar "la contención de los precios de la energía, que se proteja el empleo y que se frene el deterioro de las condiciones de vida", según informa CCOO en una nota de prensa.



En este sentido, señala que la sociedad española "vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses se sufre en nuestro país", ya que según recuerda el sindicato, el pasado mes de febrero la inflación alcanzó una "nueva cifra histórica" que alcanzó el 7,6 por ciento, su nivel más alto desde 1986.



Así, la tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada y advierte que "las perspectivas no son buenas" por lo que "toca actuar con celeridad".



De la misma forma, destaca el sindicato que esta convocatoria del día 23 obedece al hecho de que el día 24 la Comisión Europea tiene un "importantísimo encuentro" donde se van a tomar decisiones para habilitar la posibilidad real de contener los precios disparatados que ahora mismo sufre no solo la sociedad española, sino el conjunto Europa.



Por otro lado, CCOO ve necesario que "se desacople el IPC de las rentas de los alquileres", ya que a su juicio "hay que tomar medidas que sirvan para contener el encarecimiento del alquiler, así como avanzar también en una racionalización del uso del transporte público".



Finalmente, el sindicato reclama una política general de país que "evite que el impacto de esta crisis y de la guerra afecte a las rentas más bajas y al tejido productivo, que son los que más sufren las crisis", por lo que según señala, "muchísimos autónomos y empresas están teniendo sobrecostes que hay que intentar frenar con la contención de los precios energéticos", concluye.