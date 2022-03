Las empresas extremeñas amplían más de 69,2 millones de capital hasta febrero

Ep.



Las empresas extremeñas han ampliado 69.253.696 euros de capital hasta el pasado febrero, lo que supone un 213,67 por ciento más respecto al mismo periodo de 2021, según los datos aportados por el Gabinete de Estudios Económicos de Axesor an Experian company.



Por su parte, a nivel nacional las empresas españolas han ampliado 4.092,85 millones de euros de capital hasta febrero, lo que supone un 24,85% menos respecto al mismo periodo del año anterior, según Axesor an Experian company.



En concreto, las pequeñas empresas han concentrado en el país casi el 61% del volumen total, 2.492,43 millones de euros (-11,79%), mientras que las grandes han destinado 570,07 millones de euros (-56,92%).



Por sectores, seis de los veinte en los que Axesor an Experian company divide la actividad empresarial registraron aumentos en relación al pasado ejercicio.



Entre ellos destaca la hostelería, donde el volumen crece por segundo mes consecutivo. Así, bares, restaurantes y hoteles han ampliado capital por valor de 105,46 millones de euros, un 43,31% más.



Destaca además el incremento del 116,13% que se ha producido en el sector del suministro de energía eléctrica, hasta los 339,44 millones de euros, colocándose así, como el quinto sector por cuantía.



No obstante, han sido las actividades financieras y de seguros y las actividades inmobiliarias, las que han acumulado los mayores importes, 878,60 millones (-46,83%) y 852,45 millones (-16,34%), respectivamente.



Le sigue, en tercer lugar, la construcción con 604,6 millones de euros (-34,80%).



Atendiendo al análisis territorial, las empresas canarias continúan registrando máximos históricos en cuanto a ritmo de crecimiento que, en los dos primeros meses del año, fue del 218,90%, hasta alcanzar los 354,73 millones de euros.



Dicha cantidad sitúa a la región como la cuarta con mayor volumen de capital ampliado por las mercantiles y muy poco por detrás de Andalucía (359,97 millones de euros).



Por su parte, las empresas de la Comunidad de Madrid siguen liderando el ranking, con 1.514,84 millones de euros (-12,69%), seguida de Cataluña, que ocupa la segunda posición con 688,6 millones de euros (-45,19%).



CASI UN 40% MÁS DE CAPITAL REDUCIDO



Del lado de las reducciones de capital, el importe ha alcanzado en España los 5.771,66 millones de euros, lo que significa un 118,55% más que el acumulado de enero y febrero de 2021.



Este avance ha estado motivado por el incremento de casi el 1.205% de las actividades inmobiliarias, donde el volumen de capital reducido se ha situado en 2.705,77 millones de euros y al que se han sumado los 2.185,13 millones de euros del sector financiero (+116,43 por ciento).



Respecto a la hostelería, el importe de capital reducido ha sido de 142,55 millones de euros, lo que supone un incremento del 342,01 por ciento.



Del lado positivo, se da la circunstancia de que, en diez sectores, entre ellos las industrias extractivas (-98,74%), las manufacturas (-83,29%) el ocio (-57,23%) y la educación (-44,19%), han presentado mejores resultados con respecto a un año antes.



En el análisis territorial, el volumen de capital reducido se ha incrementado en Andalucía un 1.860,32%, hasta los 2.142,36 millones de euros.



Se coloca así, como la segunda región donde las empresas han reducido más capital, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid, con 2.833,81 millones de euros y un crecimiento acumulado del 327,53%. Cataluña, por su parte, registra una caída de más del 78%, hasta los 217,67 millones de euros.