Las exportaciones extremeñas crecieron un 20,7% en enero

Un crecimiento que, no obstante, se situó por debajo del avance medio nacional, que fuel de 24,6 por ciento en tasa interanual, situándose en 25.542,6 millones de euros, según los datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx).



Del conjunto de las exportaciones extremeñas, el 68,4% se concentra en dos sectores, como son "Alimentos", cuyas ventas fueron de 76 millones de euros, y "Semimanufacturas no químicas", que se situó en 33,7 millones, que presentaron un crecimiento anual del 22,9% y del 18% respectivamente.



Entre el resto de sectores destacan los aumentos en "Otras mercancías" (290,9%), "Materias primas" (59%) y "Productos energéticos" (35%) y la reducción en "Bienes de consumo duradero" (-73,3%) y "Manufacturas de consumo" (- 13,9%).



IMPORTACIONES



En cuanto a las importaciones, en enero alcanzaron un valor de 148,3 millones de euros en Extremadura, un 37,5% más que en el mismo mes del año anterior. El 34,8% (51,6 millones de euros) corresponde a "Bienes de equipo", que aumenta un 5,7% con respecto a 2021.



Entre los sectores que aumentaron sus importaciones destacan "Bienes de consumo duradero" (145,3%), "Semimanufacturas no químicos" (113,3%) y "Materias primas" (75,1%). El único sector que registró una tasa de variación negativa fue "Otras mercancías" (-64%).



En el conjunto de España alcanzan los 31.665,6 millones de euros, un 42,2% más que en el mismo mes del año anterior.



Con respecto al ranking de países de principales clientes habituales, se observa un aumento de las exportaciones a Italia (98,6%), Reino Unido (32,4%), Francia (23,4%), Alemania (12,9%) y Portugal (7,6%).