Vara pide a consejeros que hablen con contratistas para no parar obras por subida precios

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a sus consejeros que hablen con los contratistas de las obras adjudicadas por la administración para que las mismas no se paralicen por el alza de los precios.



El portavoz del Ejecutivo regional, Juan Antonio González, ha recalcado que, actualmente, en la región, hay obras por valor de casi 300 millones de euros que están afectadas por la subida de los precios en los últimos meses.



Por ello, ha apuntado que el presidente de la Junta ha dado orden a las diferentes consejerías de hablar con los contratistas para abordar esta situación y que no se paralicen las obras públicas adjudicadas por la administración autonómica.



Y, González ha subrayado que "so solamente nos estamos jugando las infraestructuras sino que nos estamos jugando el objetivo prioritario que se marcó la Junta de Extremadura y al cual no renunciamos para este año 2022 que es la creación de empleo".