Vara espera que plan de Sánchez con rebajas impuestos equilibre las políticas de bienestar

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el Plan Nacional de respuesta a la guerra con rebajas de impuestos anunciado por el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, sirva para dar "respuestas" a las "necesidades" que empresas y ciudadanos tienen en estos momentos, pero buscando al mismo tiempo el "equilibrio" que permita mantener las políticas de bienestar.

De este modo, ha indicado que confía en que ese plan -que aprobará el 29 de marzo el Consejo de Ministros- "dé respuestas a las necesidades que en estos momentos hay sobre todo en sectores estratégicos que están yugulando la vida económica de las empresas y de los ciudadanos".

Pero también, ha añadido, que "obviamente a través de esas medidas se pueda facilitar una salida razonable a las necesidades que en estos momentos hay, sin que ello signifique tampoco menoscabo de las políticas de bienestar que obviamente están vinculadas con la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, la vivienda".

"Es decir, buscar un equilibrio que permita por un lado pudiendo seguir manteniendo todo eso y por otro el que podamos ayudar a los ciudadanos y a las empresas en estos momentos de situación de tanta dificultad", ha dicho.

"Yo creo que es algo que se hace absolutamente necesario en estos momentos", ha añadido Fernández Vara a preguntas de los medios sobre el citado plan nacional, durante una rueda de prensa este martes en Mérida.

SEQUÍA

Por otra parte, el presidente extremeño ha recordado que la Junta viene instando a la puesta en marcha de medidas que permitan "minimizar" los daños que "se van a producir" como consecuencia de la sequía.

Así, y sobre la posibilidad de bajar el caudal ecológico, Vara ha indicado que "como todo en la vida es matizable y es negociable". "¿Se puede a lo mejor bajar un poco el caudal ecológico? Supongo que como todo en la vida es matizable y es negociable, y eso es lo que yo creo que se está hablando", ha afirmado.

En todo caso, ha mostrado su deseo de que "ojalá que todavía haya alguna esperanza de que pueda llover a lo largo de lo que queda del mes de marzo y el mes de abril", porque "es verdad que ya hay cosas que no las va a resolver pero hay otras que las podría aliviar, como está aliviando esta agua que está cayendo en marzo una parte de las tierras de secano".

"Pero efectivamente, analicemos estas cuestiones con todas las condiciones que tiene, porque el caudal ecológico no es un capricho, el caudal ecológico es un nivel mínimo de agua necesario para que pueda seguir subsistiendo la fauna y las características que viven y conviven en los embalses y en los ríos. Y eso es algo que lo tenemos que ver obviamente", ha añadido.

Por otra parte, sobre su postura de un mayor aprovechamiento de tierras de barbecho para sembrar más maíz y más girasol, ha defendido que él lo ha planteado para zonas como Extremadura y otras de España que "no tienen problema de agua", por lo que "tiene todo el sentido porque hay muchas zonas que no están sufriendo la misma sequía".

"Cuando yo hablaba de aprovechar las tierras de barbecho no estaba hablando sólo de Extremadura, y hay muchas zonas de España que no tienen problema de agua, por lo que no se puede no se concluir que afirmar eso en tiempos de sequía no tiene sentido... Tiene todo el sentido porque hay muchas zonas que no están sufriendo la misma sequía", ha sentenciado.

En cualquier caso, ha incidido en que también hay que pensar "a futuro", con lo que "España sí o sí y Europa sí o sí tiene que ganar suficiencia y soberanía alimentaria".

"Es decir, no podemos permitir que durante mucho tiempo algo tan esencial como el aceite de girasol o el maíz falte en nuestros productos porque hace mucho daño a toda la cadena de valor, con lo cual igual Europa tiene que plantearse de nuevo algunas prioridades, y una es si el vincular el Pago Verde a que el 5 por ciento de todos los suelos no se siembre... a ver si eso es compatible con mantener la soberanía alimentaria", ha indicado.

"Porque si no es compatible primero está la soberanía alimentaria y luego lo demás", ha añadido.