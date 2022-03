La CNMC multa a ArcelorMittal, Sidenor y Balboa con 24 millones

Ep.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 24 millones de euros a las empresas siderúrgicas ArcelorMittal, Sidenor y Balboa por dos infracciones muy graves en el mercado de compra de chatarra en España.

Según ha informado este lunes la CNMC, estas compañías se desvelaron mutuamente información sobre los precios que ofertarían a los proveedores de chatarra férrica. Además, compartieron datos sobre las paradas técnicas de sus instalaciones de forma que se anticipaban la futura demanda de chatarra, e intercambiaron información sobre los precios de terceros competidores obtenida de sus proveedores, que todavía no era pública para el mercado. La investigación de Competencia se inició a partir de una información anónima remitida a la Comisión Europea sobre la posible existencia de un cártel en el mercado de compra de chatarra. En noviembre de 2018 y en marzo de 2020, la CNMC llevó a cabo inspecciones domiciliarias en la sede de diversas empresas siderúrgicas. Posteriormente, en julio de 2020, abrió un expediente sancionador contra varias empresas del sector por prácticas restrictivas de la competencia. Los intercambios de información detectados por la CNMC en su investigación se produjeron, por un lado, entre AG Siderúrgica Balboa (Balboa) y Sidenor Aceros Especiales (Sidenor) y, por otro lado, entre Sidenor y ArcelorMittal Aceralia Basque Holding. En total, las multas impuestas ascienden a 24 millones por dos infracciones de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) consistentes en intercambios de información anticompetitivos en el mercado de compra de chatarra férrica. Durante la instrucción del expediente sancionador, la CNMC ha acreditado que Balboa, Arcelormittal y Sidenor intercambiaron informaciones "comercialmente sensibles", que les permitieron "alinear su comportamiento" y garantizarse el aprovisionamiento de chatarra "sin someterse a la disciplina del mercado". IMPORTE DE LAS MULTAS Tras su investigación, la CNMC ha impuesto una sanción de 12,12 millones de euros a ArcelorMittal por intercambiar información con Sidenor entre enero y agosto de 2018. A Sidenor, por su parte, le ha multado con un total de 10,55 millones por intercambios de información tanto con ArcelorMittal en el periodo señalado como con Balboa en agosto de 2017. Por último, la sanción a Balboa por intercambiar información con Sidenor ha sido de 1,34 millones de euros, si bien ha quedado rebajada a 670.000 euros al haberse aplicado una reducción del 50% por la colaboración de su matriz, Gallardo Balboa, en el marco del Programa de Clemencia de la CNMC. Además de declararse la responsabilidad de dichas empresas como autoras de las prácticas sancionadas, se ha declarado la responsabilidad solidaria de las siguientes empresas matrices a los efectos del pago de las multas: ArcelorMittal Spain Holding (AMSH), matriz de ArcelorMittal; Clerbil, matriz de Sidenor, y Grupo Gallardo Balboa, matriz de Balboa. La resolución dictada por la CNMC declara asimismo el archivo de las actuaciones contra las siguientes empresas, inicialmente incoadas en el expediente, al no haberse hallado pruebas suficientes de su participación en las prácticas anticompetitivas investigadas: ArcelorMittal Comercial Perfiles España; ArcelorMittal España, ArcelorMittal Madrid; Ferimet y su matriz Compañía Española de Laminación; Metalúrgica Galaica y su matriz Bipadosa, y Siderúrgica Sevillana y su matriz Riva Forni Electtrici. La CNMC recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.