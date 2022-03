García Bernal aplaude reducción de peonadas para acceder al subsidio agrario ante sequía

Ep.

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha mostrado su satisfacción por el anuncio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre que su departamento está estudiando la posibilidad de una reducción de las peonadas para poder acceder al subsidio agrario ante el problema de la sequía, especialmente en Andalucía y Extremadura.

García Bernal ha recordado que ésta fue una de las medidas que la Junta de Extremadura solicitó a la Mesa de la Sequía, a la que no solo se le pidieron ayudas para las explotaciones que no iban a poder cultivar, sino que también se habló de la posibilidad de acudir a ERTEs para trabajadores de cooperativas y empresas que no iban a tener toda su productividad a punto debido a la escasez de agua, y la reducción de peonadas para los trabajadores agrícolas.

"Con lo cual estamos satisfechos y esperamos más medidas y que se concrete todo lo que hay que poner encima de la mesa desde el Gobierno de España la Unión Europa y la Junta de Extremadura", ha recalcado.

La consejera ha realizado estas declaraciones este viernes en Cáceres a preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido con las comunidades de regantes del Valle del Jerte sobre las obras de modernización de regadíos del Plan de Recuperación Fase II.