CCOO urge alcanzar un "pacto de rentas" para que los costes de la inflación se repartan

CCOO de Extremadura ha considerado "urgente" que se alcance un pacto de rentas, impulsado por el Gobierno, que logre que "los costes de la escalada de los precios no se trasladen únicamente en perjuicios para las rentas del trabajo", sino que "se repartan también con las empresas que están obteniendo beneficios o con medidas que adopte el Ejecutivo".



Así pues, para este sindicato, el "notable incremento" de los precios, que se está agravando por la invasión de Ucrania "puede comprometer la recuperación económica y del empleo si no se toman medidas contundentes para frenar estas subidas".



En concreto, esta situación genera una "gran preocupación porque es muy perjudicial para los trabajadores", especialmente para las familias con menores rentas, pero también para pequeñas y medianas empresas y autónomos que sostienen gran parte del empleo, según señala la organización sindical en una nota de prensa.



Por eso, desde el sindicato se emplaza al Gobierno a acordar un gran pacto de rentas, limitando los precios de la energía, modificando los mecanismos de conformación de los precios de la electricidad, o aprobando el mecanismo RED de protección para trabajadoras y trabajadores de los sectores afectados por esa elevación de los precios, pero también aplicando otras medidas que amortigüen la subida de precios en sectores básicos.



Más allá de esto, tal y como explica que CCOO, UGT y la patronal están en un proceso de negociación, que desde el sindicato se espera acabe en un acuerdo, sobre un pacto salarial que "permita frenar la erosión del poder adquisitivo de los salarios, de nuestros salarios, por la elevación de estos precios".



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



Una petición de CCOO realiza tras conocerse este viernes los datos del IPC del mes de febrero, que ponen de manifiesto que los precios se incrementaron en el mes de febrero en Extremadura un 8,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, 1 punto con 6 décimas más que la inflación anual registrada el mes anterior.



En el índice general estatal la subida de los precios ha sido del 7,6 por ciento, con una variación mensual de un punto y medio más que la del mes de enero, y en ambos casos se trata de las tasas de inflación más elevadas en los últimos dos años.



Ante esta situación, recuerda el sindicato que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de febrero ha sido del 2,88 por ciento, frente al 2,26 por ciento de la media estatal.



En ese sentido, añade que "la mejora del poder de compra salarial, que supera el 2 por ciento por ciento en el caso de Extremadura, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida del IPC".



Cabe destacar que los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido Vivienda, que registra una variación del 31,3 por ciento en Extremadura, por el incremento de los precios en la electricidad superior a la de febrero del año pasado.



Por otro lado, el grupo de Transporte, con un aumento del 14,4 por ciento en la región, a pesar de la bajada en comunicaciones de un 0,7 por ciento que ha contenido la subida del IPC, aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 5,4 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas.



Además, la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 3,1 por ciento, con lo que se sitúa un 5,1 por ciento por debajo del IPC general, lo que supone "la mayor diferencia histórica entre ambos indicadores de inflación y refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados".



Por tanto, se puede hablar de una "inflación dual" en el caso de los hogares extremeños con menores ingresos, porque los bienes y servicios que concentran su cesta de la compra, son especialmente alimentación y suministros de electricidad, por lo que estas subidas acumuladas están ocasionando una pérdida del poder adquisitivo de los hogares extremeños.