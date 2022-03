Producción industrial cae un 10,1% en enero en Extremadura, el mayor descenso del país

Ep

La producción industrial comenzó el año con un descenso del 10,1% en Extremadura en comparación con enero de 2021, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por destino económico, el mayor desplome de la producción se ha registrado en Energía, con un retroceso del 21 por ciento; seguido por los bienes de consumo duradero, que han caído un 17,2 por ciento, y de forma más moderada los bienes intermedios, un 2,2 por ciento.



Por el contrario, se registran aumentos en bienes de equipo (14,9%) y bienes de equipo duraderos, un 2,5 por ciento.



DATOS NACIONALES



El Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 4% en enero en relación al mismo mes de 2020, tasa un punto superior a la del mes anterior, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el avance de enero, la producción industrial encadena tres meses de tasas interanuales positivas después de los incrementos del 5,5% y del 3% registrados en noviembre y diciembre de 2021, respectivamente.



En enero todos los sectores elevaron su producción, aunque con distinta intensidad. Los ascensos más significativos se dieron en los bienes de consumo duradero (+11,4%) y en los bienes de consumo no duradero (+8,3%), seguidos de los bienes intermedios (+3,9%), de los bienes de equipo (+2,3%) y de la energía (+1,1%).



Por ramas de actividad, las que más incrementaron su producción en tasa interanual fueron las confección de prendas de vestir (+34,8%); la industria de la madera y del corcho (+29,7%) y otras industrias extractivas (+25,9%).



Entre los descensos, los más acusados se registraron en la fabricación de vehículos de motor, con una caída interanual de la producción del 10,1%, y la fabricación de productos farmacéuticos (-3%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,7% en enero en tasa interanual, cuatro décimas más que en diciembre, con repuntes en todos los sectores menos en los bienes de equipo, que recortaron su producción un 1,3%.



ONCE COMUNIDADES ELEVAN SU PRODUCCIÓN EN ENERO



La producción industrial se incrementó en enero en once comunidades autónomas en tasa interanual y bajó en seis, especialmente en Extremadura (-10,1%), Castilla y León (-3,3%) y Navarra (-3,2%).



Los mayores aumentos, por contra, se registraron en Murcia (+14,3%), Andalucía (+13,1%), Asturias (+12,2%) y País Vasco (+11,4%), las únicas con subidas de dos dígitos.



LA PRODUCCIÓN BAJA UN 0,1% MENSUAL



En términos mensuales (enero de 2022 sobre diciembre de 2021) y dentro de la serie corregida, la producción industrial retrocedió un 0,1%, frente al descenso mensual del 0,5% que experimentó en diciembre.



A esta caída, contribuyeron todos los sectores menos los bienes de consumo duradero, que elevaron la producción en enero un 1,5% respecto al mes anterior.



Por ramas de actividad, los mayores retrocesos mensuales de la producción en la serie desestacionalizada los experimentaron las otras industrias extractivas (-29,6%); la industria del cuero y el calzado (-15,8%) y la industria del tabaco (-6,3%).



Por contra, los mayores repuntes mensuales correspondieron a la industria textil (+10,1%); la fabricación de otro material de transporte (+9,9%), y la industria de la madera y el corcho, excepto muebles y cestería y espartería (+7,5%).