Escrivá urge sistema pensiones "más equitativo" ante "nuevas realidades" mercado laboral

Ep.



El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que hay que "satisfacer" la recomendación del Pacto de Toledo relativa a buscar "fórmulas" para que el sistema de pensiones sea "más equitativo" y tenga en cuenta "nuevas realidades" en el mercado laboral, aunque ha reconocido que él en todo caso en las negociaciones para la 'segunda pata' de la reforma en esta materia "no necesariamente" va a plantear un incremento del periodo de cálculo.



Así, ha recordado que los últimos años de cotización "no son necesariamente los mejores" en el caso de hasta un 30 por ciento de los asalariados, lo que lleva a su juicio a que hay que analizar "fórmulas" con los agentes sociales para plantear un "paquete completo de elementos" orientado a articular un sistema de pensiones "más equitativo", pero "donde el periodo de cálculo puede o no ser un elemento de discusión", ha insistido en una entrevista este jueves en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



"Esto es algo que de nuevo tenemos que discutir con los agentes sociales. Una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que tenemos que satisfacer es buscar fórmulas para que el sistema sea más equitativo y tenga en cuenta nuevas realidades en el mercado laboral donde los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores", ha dicho, al tiempo que ha añadido que el acuerdo sobre la 'segunda pata' de la reforma de las pensiones "sí" debería estar cerrado a lo largo de este año.



Al respecto, sobre el caso de asalariados donde los últimos años de cotización no son "necesariamente los mejores", el ministro ha abogado por "ver fórmulas en las cuales existe eventualmente la posibilidad de ampliar el número de años, pero al mismo tiempo se puede eliminar por ejemplo los peores años o se puede trabajar de una forma distinta las lagunas de cotización", dentro de un "paquete completo de elementos que va orientado a hacer el sistema más equitativo", pero "donde el periodo de cálculo puede o no ser un elemento de discusión".



AUTÓNOMOS



Por otra parte, sobre los nuevos tramos de cotización de los autónomos por ingresos reales, el ministro ha indicado que este asunto se encuentra "en proceso de negociación y diálogo" con los agentes sociales (sindicatos, CEOE, Cepyme y representantes de autónomos), y ha incidido en que mientras se esté en ese proceso su departamento no comenta "elementos o materiales que se están intercambiando de forma todavía completamente provisional y sin ninguna firmeza" porque lo contrario "supone generar un ruido innecesario".



En todo caso, ha añadido que dentro de ese proceso de negociaciones la posición de su ministerio es la de "estar en medio" para "buscar dónde está el punto de encuentro intermedio para dar satisfacción a algo que está acordado con todos los agentes sociales desde el verano que es que los autónomos coticen por ingreso real, por rendimientos netos", lo cual es además "una recomendación de gran parte del arco parlamentario en el Pacto de Toledo".



"Estamos en medio de un proceso en el cual nuestra posición es estar en medio. Yo creo que los agentes sociales están más cerca, pero las asociaciones de autónomos tienen entre ellas posiciones divergentes y nosotros lo que estamos haciendo es buscar dónde está el punto de encuentro intermedio para dar satisfacción a algo que está acordado con todos los agentes sociales desde el verano que es que los autónomos coticen por ingreso real, por rendimientos netos", ha apuntado.



Asimismo, sobre las ayudas al cese de actividad o 'paro de los autónomos' al margen de ayudas por crisis cíclicas o estructurales y que el colectivo venga planteando que la prestación ordinaria es demasiado restrictiva, Escrivá ha indicado sobre si se plantean cambios que "dentro de la discusión y negociación" es un elemento en el que se está "trabajando" con el sector.