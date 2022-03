UGT pide reforzar políticas activas empleo necesarias para acabar con "altas cifras" paro

UGT Extremadura ha pedido reforzar las políticas activas de empleo necesarias para acabar con las "altas cifras" de paro, especialmente de larga duración, y con la precariedad que, de manera "estructural", está presente en el mercado laboral.



En concreto, a través de una nota de prensa, el sindicato ha apuntado que es urgente una "fuerte inversión" en recursos humanos en los Servicios Públicos de Empleo.



De igual forma, ha apuntado que el acuerdo alcanzado recientemente por los interlocutores y el Gobierno sobre la reforma laboral supone un "hito en la recuperación de derechos laborales", en tanto elimina algunos de los aspectos "más lesivos" de las anteriores reformas y siembra las bases para la creación de empleo de calidad.



Así, las modificaciones introducidas en materia de contratación, los nuevos mecanismos de flexibilidad interna frente a los despidos o el "reequilibrio" de la negociación colectiva son elementos que "atacan frontalmente" el origen de la precariedad laboral.



De esta forma ha valorado UGT Extremadura los datos del desempleo del mes de febrero conocidos este miércoles, mes en el que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) ha bajado en 996 personas sobre enero, hasta los 94.270 desempleados totales.



CONTRATACIÓN INDEFINIDA



UGT también ha indicado que, a pesar de los "buenos datos" de contratación indefinida en el mes de febrero en Extremadura, se debe tener "prudencia" con respecto al efecto inmediato de la nueva normativa laboral.



Así, algunos de los cambios legales introducidos como es la contratación aún no han entrado en vigor, ya que lo harán en abril, y, en todo caso, todos los cambios deberán trasladarse "al día a día de las empresas y a la negociación de los convenios colectivos".



"Siendo imprescindible una evaluación continua que permita testar su efectividad y garantizar el cumplimiento de los mismos", según ha recalcado UGT en una nota de prensa.



DESCENSO EN CASI 1.000 PERSONAS



El paro registrado en el mes de febrero ha descendido en febrero en 996 personas (- 1,05%), siendo el número de personas desempleadas en Extremadura un total de 94.270.



En términos de variación anual el descenso es de 19.668 personas desempleadas menos que el mismo mes del año 2021, por lo que el desempleo se ha reducido en Extremadura en un 17,26 por ciento.



"Extremadura no contaba con una cifra tan baja de personas desempleadas en un mes de febrero desde el año 2008. El desempleo en este mes ha supuesto la mayor reducción anual del paro en un mes de febrero que se registra en Extremadura", ha puesto de relevancia UGT.



De la misma manera, ha destacado también, el dato positivo si se compara con el mismo mes del año 2020, antes que el mercado de trabajo se viese resentido por la pandemia causada por la Covid. En Extremadura hay 10.976 personas desempleadas menos.



Por sectores, la totalidad de ellos han tenido un comportamiento de descenso en el número de desempleados de este mes. El sector servicios ha registrado una bajada de parados moderada con 167 desempleados menos, aunque el descenso ha sido superior al del mismo mes del año 2021.



Por su parte, la agricultura ha registrado la segunda bajada de parados, después de sin empleo anterior con 303 desempleados, siguiendo la dinámica de descenso que se produjo el mes anterior.



En la industria ha disminuido el desempleo en 64 personas recogiendo los mayores descensos la reparación de maquinaria y equipo (-18) industria de la alimentación (-17), y la industria metalúrgica (-16).



Con respecto a la construcción, ha reducido sus desempleados en 35 personas, pero lo ha hecho menos que en 2021 (-119). La construcción de edificios (-69) es la que provoca el descenso mensual en este sector.



"Seguimos considerando que es un sector que debe generar más empleo, no entendemos las afirmaciones de las patronales del sector que aluden que no hay mano de obra suficiente para el volumen de trabajo que hay en el sector. Habiendo registrado más de 7.000 trabajadores en este sector en las oficinas del Sexpe", ha aseverado el sindicato.



Respecto al sector las personas sin empleo anterior, han disminuido este mes en 427 (-8,17%).



Con respecto a la valoración de los datos de paro desde una perspectiva de género, en el mes de febrero cabe destacar que son los hombres sobre los que tienen un mayor descenso del desempleo, siendo 539 hombres frente al descenso de 457 entre las mujeres.



Estos datos son consecuencia o están relacionados íntimamente con los sectores de actividad donde se ha producido el mayor descenso de desempleo, en la construcción y en la industria, mientras que la causa de una mayor caída del paro entre ellas se encuentra en el crecimiento del desempleo en las ramas sanitarias y de cuidados a los mayores de Extremadura, ha apuntado UGT.



"Es un dato muy preocupante que el paro femenino represente algo más del 62 por ciento del paro total en Extremadura", ha apuntado, además de añadir que el índice de empleo indefinido sobre el total se sitúa en este mes en el 11,5 por ciento, el porcentaje más alto de Extremadura de toda la serie.



Finalmente, el dato negativo sigue siendo que cuatro de cada diez0 contratos han sido de menos de 15 días influidos por la representatividad de las contrataciones temporales de Extremadura, a pesar del "buen índice de empleo indefinido", ha sentenciado.