Cs pide a Junta que dé "medidas inmediatas" a agricultores para planificar uso agua

El portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Fernando Baselga, ha insistido en que la Junta debe proporcionar a los agricultores y ganaderos extremeños "medidas inmediatas" para que estos puedan planificar el uso del agua para sus cultivos.

Baselga se ha desplazado hasta la N-430 para apoyar la tractorada organizada por el sector ganadero donde ha señalado que "la situación que está atravesando el campo es caótica", recordando que ya han pasado dos años desde la manifestación en Feval "y aquí no se ha arreglado absolutamente nada".

Además, ha explicado que "Ciudadanos ya pidió en la Asamblea hace casi un mes que se reuniese la Mesa de la Sequía, la consejera alegaba que no tenía competencias para regular el tema del agua y que iba a reunir al Consejo Asesor Agrario, un consejo que no sirve absolutamente para nada porque al no tener competencias en el tema del agua no podían decir nada".

En este sentido, el diputado de la formación naranja ha reivindicado que esa reunión para tomar decisiones tiene que ser ya "y no dentro de un mes porque muchos agricultores tienen que planificar sus cosechas y no saben del agua de la que van a disponer".

Para Baselga, "la Administración no tiene culpa de que no llueva pero sí tiene culpa de que no se planifiquen los cultivos y la utilización del agua porque en Extremadura además somos una de las regiones con más pantanos y más agua embalsada de toda España".

Por todo ello, ha insistido en la "falta de previsión y de planificación" por parte de la Junta y ha indicado que, aunque se están pidiendo ayudas a Europa "estas llegan tarde y esto tiene previsión de ir a peor", defendiendo que "el campo esta pidiendo agua y ayudas a gritos".

Finalmente, el diputado de Ciudadanos ha criticado que muchos de los agricultores y ganaderos que quieren participar en la manifestación de este martes estén encontrando dificultades, porque hay varios puntos de acceso cerrados lo que ha considerado como una "falta de libertad para que la gente pueda manifestarse".