CCOO: Brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en "casi 4.000 euros" en la región

El sindicato CCOO ha alertado de que en Extremadura, la brecha salarial entre mujeres y hombres "se mantiene en una cifra elevadísima, 3.811 euros de media", tras lo que ha mostrado su confianza en que el alza del Salario Mínimo y la nueva reforma laboral, "al limitar la temporalidad, eliminar el contrato de obra y servicio y restringir el encadenamiento de contratos temporales, contribuyan a reducir esa injusta diferencia".



Además, para acabar con esta brecha salarial, la organización sindical considera "clave la puesta en marcha de los planes de igualdad en las empresas", así como que desde la Administración se dote de recursos e infraestructuras necesarias "para asegurar su implantación y evitar que se quede en un catálogo de buenas intenciones o se conviertan en un trámite burocrático para las empresas".



En este sentido, según señala CCOO en una nota de prensa, los datos del INE revelan que en Extremadura, la brecha salarial entre mujeres y hombres supone una diferencia de ingresos del 21 por ciento, lo que provoca que "las mujeres extremeñas en 2019 han cobrado una media de 3.811 euros menos que los hombres", algo que no ocurre sólo en Extremadura, ya que el salario medio de las mujeres fue inferior al de los hombres en todas las comunidades.



Unos datos que el sindicato pone de manifiesto con motivo de la conmemoración, el próximo 22 de febrero, del Día internacional de la igualdad salarial, ante el que ha resaltado "la contribución que puede suponer para la desaparición de la brecha salarial entre hombres y mujeres asalariadas la entrada en vigor de la reforma laboral", ya que apuesta "decididamente por el contrato indefinido", y por la aplicación del convenio sectorial frente al de empresa, algo que "mejorará la situación laboral en las subcontratas, donde son mayoría las mujeres".



El sindicato también ve "imprescindible" el sindicato la "correcta aplicación" de los dos decretos ley que regulan los planes de igualdad y el de igualdad retributiva en las empresas, junto al sistema de valoración de puestos de trabajo, y "la inclusión en la negociación colectiva de cláusulas de acción positiva para la promoción y formación de las mujeres, fomentar la conciliación familiar y laboral y sobre todo la corresponsabilidad de hombres y mujeres".



Igualmente, para CCOO, uno de los factores que incide en la desigualdad salarial de género tiene que ver con la temporalidad de los contratos, de tal forma que en Extremadura, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres con contrato indefinido "supone una brecha salarial del 17 por ciento, mientras que los contratos temporales arrojan un 25 por ciento de brecha salarial en perjuicio de las trabajadoras extremeñas".



Además, el factor que más contribuye a la desigualdad salarial está ligado con la jornada a tiempo parcial, ya que según los datos aportados por CCOO, en el conjunto del país, el 25 por ciento de las mujeres asalariadas tiene jornada parcial frente al 7 por ciento de los hombres, tras lo que señala que "esta variable es tan importante que, si las mujeres trabajaran a jornada completa en igual medida que los hombres, la brecha salarial se reduciría un 53 por ciento".



A este respecto, añade que los complementos salariales explican el 39,4 por ciento de la brecha salarial, y apunta que "en algún caso se trata de complementos discrecionales que benefician menos a las mujeres cuanto estas se encuentran en puestos de responsabilidad y dirección", mientras que en otros casos se retribuyen aspectos "masculinizados" del trabajo, como el esfuerzo físico, la penosidad, la disponibilidad horaria, la nocturnidad, mientras que no se retribuye los aspectos "feminizados".



Igualmente, CCOO apunta a la "falta de valoración de los trabajos de cuidados, donde se ocupan mayoritariamente las mujeres, también origina brecha salarial", añadiendo que "las ocupaciones que cuentan con mayor salario medio están masculinizadas, mientras que las ocupaciones con salarios bajos están feminizadas".



A este respecto, relata que la mujer tiene más dificultades de permanencia en el empleo vinculadas al reparto desigual en el cuidado de las responsabilidades familiares, el techo de cristal y los inconvenientes que tienen para conciliar la vida laboral y familiar que finalmente las conduce a acogerse a excedencias, a reducir la jornada para los cuidados, incluso a dejar el empleo para asumir el cuidado de menores o mayores dependientes, por lo que no es extraño, incluso, el rechazo de la maternidad por parte de algunas mujeres.



Finalmente, CCOO asegura que "las mujeres ganan menos porque cuidan más a las personas, y cuidan más porque no hay suficientes servicios sociales ni servicios públicos de calidad", lo cual, no solo conlleva la disminución de ingresos durante su vida laboral, afecta también a sus retribuciones en la jubilación.