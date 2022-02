La Unión urge "relajar" restricciones impuestas por Red Natura 2000 y Biodiversidad

La Unión Extremadura ha exigido la "relajación" de las restricciones que imponen los informes de Afección de la Red Natura 2000 y los de Biodiversidad para poder compatibilizar así la actividad económica con la protección del medio ambiente.

En concreto, a través de una nota de prensa, la organización agraria ha resaltado que hasta que el Supremo no ha sentenciado en contra del Complejo Turístico de Valdecañas y ha ordenado su derribo parece que no se ha percibido el "daño" que puede ocasionar a la actividad económica de Extremadura las medidas y restricciones que suponen que un 30,6 por ciento de la región y más de 1.276.288 hectáreas se encuentran calificadas como Red Natura 2000.

Así pues, hasta la fecha estas restricciones han venido afectando "exclusivamente" a los agricultores y ganaderos de la región que no se les permite realizar actividades agropecuarias en estos terrenos, ni tampoco la posibilidad de hacer construcciones para el manejo del ganado por estar su superficie es estas zonas.

De este modo, la organización agraria ha indicado que cada vez que una superficie se catalogaba como Red Natura 2000 se informaba de las ayudas y los beneficios que iban a aportar al estar calificadas las explotaciones como zonas ZEPA (zona de Especial Protección de aves), LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y ENP (Espacios Naturales Protegidos), aunque lo cierto es que no se autorizaba ni siquiera el poder "modernizar" las explotaciones.

Del mismo modo, La Unión ha informado de que en el informe de Afección a la Red Natura 2000 y sobre la Biodiversidad, que cada año elabora la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica, se aprecia que en "numerosas parcelas" no se permite la plantación de viñas y en otras muchas si se permite pero en vaso y no en espalderas, llegando a darse la circunstancia de que en ocasiones en una misma parcela se tenga que realizar la plantación de dos formas distintas.

"Los agricultores y ganaderos no entendíamos que no pudiéramos construir un cobertizo para las ovejas o realizar una plantación de viñas en espaldera y sin embargo en esos mismos terrenos se autorizase la construcción de chalets, hoteles, carreteras etc., tampoco entendemos ahora el que los políticos y administraciones se rajen las vestiduras por la orden de derribo cuando llevan años prohibiéndonos realizar actividades mucho más compatibles con el medio ambiente que las realizadas en el Complejo Valdecañas", ha sentenciado.