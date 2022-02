Vara no da por perdido el proyecto de la factoría de Volkswagen en Extremadura

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que no da "por perdido" el proyecto de la fábrica de baterías de Volkswagen en la región, sobre el cual ha expuesto que hay varios proyectos "en estos momentos" en los que están trabajando para la fabricación de baterías en la comunidad que, como ha asegurado, sigue "en liza con varios proyectos simultáneamente".

A preguntas sobre esta fábrica de baterías y la posibilidad, publicada en medios nacionales, de que la compañía alemana haya decidido construirla en la Comunidad Valenciana, Vara ha explicado que "oficialmente no" sabe nada, y que en cualquier caso, y como viene señalando en las últimas semanas y meses, "ese no es el único proyecto", hay "varios" en estos momentos en los que se está trabajando para la fabricación de baterías en Extremadura y no se refiere "solo" a la de Phi4tech.

De este modo, están trabajando en varios proyectos y se ha mostrado "convencido de que si no sale uno saldrán otros", al tiempo que ha hecho hincapié en que el haber sido capaces de llegar en una "durísima competición" y "solamente haber llegado hasta el final en condiciones de haber podido ser uno de los candidatos" es "ya no solo un orgullo, sino la demostración de que muchas cosas ya han cambiado".

Igualmente, ha expuesto que puede asegurar que la región sigue "en liza con varios proyectos simultáneamente.

"Si Volkswagen finalmente decide que tiene que ser en otra parte, por nuestra parte no hay más que respetar, aunque es verdad que tenemos con ellos muy buena relación y si no son unos proyectos estoy convencido de que podrán venir otros, de manera clara", ha resaltado, a la vez que ha reafirmado: "no lo doy por perdido, yo no doy nunca nada por perdido".

En relación a este proyecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado además que no está ni presentado el Perte, y que considera que "todo esto hay que circunscribirlo en lo que es un proyecto que está en un convocatoria pública", por lo que cuando lo presenten a esa convocatoria pública será donde se diga la ubicación.

En todo caso, ha dicho, la Junta mantiene con dicha firma "una relación muy fluida", que siguen y seguirán manteniendo en el futuro, porque está "convencido" de que van a tener relación en el futuro con ellos "seguro".

VIAJE A DUBÁI

Por otro lado y a preguntas sobre su próximo viaje a Dubái, Vara ha avanzado que tiene reuniones con la empresa de la Azucarera de Mérida, con la Cámara de Comercio de Dubái, y con algunos de los responsables de los principales fondos de inversión que hay allí.

Se trata, ha concluido, de una visita "cortita" y "sólo" de lunes a miércoles, pero cree que va a ser "muy provechoso", según ha apuntado, en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas tras participar en un acto en Badajoz.