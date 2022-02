Tribunal Cuentas y Órganos Control Externo CCAA fiscalizarán conjuntamente fondos europeos

Ep.



El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las comunidades autónomas han acordado coordinarse en la fiscalización de los fondos 'Next Generation EU', con el objetivo de examinar las medidas adoptadas por las regiones para afrontar con éxito la gestión de estos recursos europeos.



A través de este acuerdo, alcanzado en la Comisión de Coordinación en el ámbito autonómico reunida este viernes en el Ayuntamiento de Garganta la Olla (Cáceres), se pretende analizar si las CCAA y las Ciudades Autónomas han diseñado y puesto en marcha las medidas normativas, de planificación y de gestión de recursos necesarias para tramitar de forma ágil, transparente y eficaz los fondos.



La fiscalización pretende contribuir, según explica el Tribunal de Cuentas a través de un comunicado, a la buena gestión de las administraciones autonómicas al centrarse en las medidas preparatorias para la recepción y gestión de los fondos 'Next Generation'.



Y es que, ante las cantidades millonarias que se van a repartir, el Tribunal insiste en que las administraciones competentes deberían tener desarrollados y previstos diferentes instrumentos de control, como la implantación de los planes de medidas antifraude. Estos planes, cuya implementación es exigida por la Unión Europea, tienen como finalidad garantizar que los fondos se utilizan de conformidad con las normas aplicables.



La ejecución de los proyectos vinculados a los fondos 'Next Generation' plantea un desafío a la comunidades y ciudades autónomas como entidades gestoras debido al volumen de las inversiones y al breve periodo establecido para su ejecución. Por dichos motivos los asistentes a la reunión han destacado la importancia de la anticipación, la planificación y el refuerzo en la gestión de los fondos.



Esta fiscalización en el ámbito autonómico relativa a los fondos se enmarca en una serie de actuaciones programadas por el Tribunal de Cuentas, que, al igual que sus homólogos europeos, prevé fiscalizaciones sobre esta materia.



En la reunión de hoy se han tratado otros temas como los programas de fiscalización para el año 2022 de cada una de las instituciones de control de las cuentas públicas. Además, se han abordado distintas actuaciones encaminadas a reforzar la colaboración n el control del sector público autonómico.