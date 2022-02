La DOP Torta del Casar facturó en 2021 casi 8 millones de euros

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado durante la pasada campaña 322.928 kilos de queso, lo que significa un aumento de más del 10% respecto a la certificación de 2020, y una facturación de 7.985.295 euros. Se han vendido 656.780 unidades, principalmente del formato pequeño que es el preferido por el consumidor ante los nuevos modelos de familias con menos componentes.



En concreto, el ejercicio 2021 se ha cerrado con 22 ganaderías inscritas, 15.100 cabezas de ganado y 6 industrias en producción certificada, frente a las 25 ganaderías inscritas, 16.200 cabezas de ganado y 7 industrias del año anterior.



Respecto a la pérdida de ganaderías se ha debido a que algunos titulares han abandonado la actividad productora de leche, bien porque se han centrado en la producción cárnica, porque han dejado la actividad económica, o porque se han pasado a otro tipo de ganado.



De hecho, la baja de la quesería es consecuencia directa de la pandemia, según ha explicado el presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ya que se vio afectada cuando estaba en sus inicios, y "no pudo mantener su actividad, aunque, en el monto general de la Denominación de Origen no ha afectado prácticamente, ya que su producción era muy baja", ha añadido.



No obstante, a pesar de la pérdida de ganaderías y queserías, la producción total de leche ha crecido respecto a 2020 pasando de 1.669.141 a 1.964.720 de litros, así como el volumen de la que se ha transformado en las queserías, incrementándose del 61,17% al 67,15%.



También ha resultado algo mayor el índice de certificación en 2021, que llega al 88,29% del queso elaborado bajo la norma de calidad de la DOP. A este respecto, Pacheco ha indicado que desde Cooprado, único centro de recogida de leche de la Torta del Casar y que gestiona casi el 100% de la producción, "se continúa promoviendo la implantación de programas de selección de ovino destinados a mejorar sus índices de producción, y eso favorece de forma significativa el incremento de la leche obtenida".



MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL



En cuanto a la distribución de las ventas de Torta del Casar, la proporción comercializada en el territorio nacional ha seguido siendo mayoritaria, con un 93,86 por ciento frente a al 6,14 por ciento de ventas en el exterior.



En el mercado nacional, con 303.113 kilos, Extremadura sigue siendo el principal consumidor con se 99.203 kilos, seguidos de la Comunidad de Madrid y zona centro, con 103.722 kilos; en Cataluña y la Comunidad Valenciana, se han vendido 51.981 kilos; en Andalucía, 31.065; en Galicia y cornisa Cantábrica, 8.922, y en el resto de España, 8.221 kilos.



Así pues, en la rueda de prensa de presentación de resultados, que ha tenido lugar este jueves en Cáceres, el director del Consejo Regulador, Javier Muñoz, ha indicado que "globalmente se ha crecido de forma importante respecto a 2020, casi un 11%, con un aumento del queso certificado en el tercer trimestre, lo que ha supuesto una distribución de la certificación más equilibrada que el año pasado".



"Respecto a las áreas geográficas, Extremadura y Madrid y zona centro siguen siendo las grandes consumidoras, tanto en términos absolutos, como en incrementos relativos respecto a 2020, apreciándose una ligera caída en Andalucía y el arco mediterráneo", ha añadido.



Respecto a las exportaciones, de los 19.815 kilos, más del 73 por ciento se vendió en Europa (14.589 kilos), en el área de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica se vendió el 21,9 por ciento de las exportaciones (4.342 kilos), siendo el restante 4,46 por ciento (884 Kilos) comercializados en otras zonas del mundo.



"La exportación ha crecido no sólo respecto a 2020, sino a años anteriores, debido al crecimiento en el mercado de Estados Unidos, aunque la comercialización en el extranjero sigue siendo muy baja, poco más del 6% del total", ha indicado el director.



CONSUMO SEGÚN FORMATO



Por formatos de Torta del Casar, de las 656.780 unidades comercializadas, 387.764 fueron en formato de menos de 500 gramos (un 35,7% más respecto a 2020); 246.431 en formato de entre 500 y 900 gramos (un 6,3% de disminución), y 22.585 unidades de formato de más de 900 gramos (un 13,7% más).



"El formato pequeño ha avanzado de forma espectacular, siendo ya el 59% del total de las unidades certificadas que aumenta el número total de dichas unidades, pasando de 650.902 a 656.780, con menor número de kilogramos", ha destacado Muñoz. Se trata de un formato que a las queserías les resulta muy laborioso, requiere mucha atención y una gestión de producciones muy controlada, pero les permite cumplir mejor con sus clientes y llegar a más público final.



CONCLUSIONES Y FUTURO



Respecto a la campaña de 2021 y las perspectivas de futuro, el presidente del Consejo Regulador ha afirmado que, "sin llegar a las cifras de certificación en kilos de 2019, antes del inicio de la pandemia, 2021 ha sido un buen año para la Torta del Casar".



"Seguiremos esforzándonos en la mejora de las producciones de leche y en el control de calidad del queso amparado", ha incidido Pacheco, que ha apuntado que el objetivo es "atraer a más ganaderías, con vistas a que no haya escasez de leche cuando la demanda se active completamente entre 2022 y 2023, e incorporar a nuevas queserías, porque es muy importante para el futuro de la DOP el tener un sector trasformador fuerte y bien dimensionado".



En cuanto a la situación de sequía actual, Pacheco ha recordado que la falta de agua repercute en los costes de producción del sector pero confía en que la primavera llegue más lluviosa y pueda aminorar esos costes.

DOP TORTA DEL CASAR

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

Cabe destacar que la Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.