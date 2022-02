Podemos Extremadura afirma que la Junta "debe entrar a fondo" tema de la sequía

De esta forma, lo ha señalado el portavoz de Podemos Extr4emadura, José Antonio González, sobre la reunión celebrada este lunes del Consejo Asesor Agrario de Extremadura.

Para González, "hay que tomar medidas y lo que hay que ver es qué medidas se adoptan. Nosotros entendemos que las medidas que hay que tomar son medidas de largo alcance, no para salir del paso de esta crisis, porque la crisis climática no es un episodio aislado, la crisis climática ha venido para quedarse, los episodios de sequía son episodios que se van a repetir en el futuro y no podemos estar todo el día improvisando continuamente y llegando tarde a la solución de los problemas".

Por ello, cree que se deben adoptar medidas que tomen como prioridad la garantía de la viabilidad de las explotaciones familiares agrarias de la región y que se abandonen proyectos "no sostenibles".