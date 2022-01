Creex ve "muy preocupantes" el incremento desempleo y caída de la población activa en 2021

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha valorado que los datos del mercado laboral referidos al cuarto trimestre de 2021 que publica la Encuesta de Población Activa (EPA) contienen dos elementos "negativos muy preocupantes", como el incremento del desempleo y la caída de la población activa.

Así pues, por un lado, se ha referido al incremento del desempleo en un 2,48 por ciento, que "abre aún más la brecha" con la media española, donde el paro se reduce en un 9 por ciento "y que repite un patrón de los últimos años en Extremadura en el cuatro trimestre, seguramente marcado por el sector Primario y donde quizá haya tenido además incidencia la sexta ola de la pandemia", según ha señalado en una nota de prensa el secretario general de la Creex, Javier Peinado.

A su vez, por otro lado, y como cuestión "incluso más preocupante" ha situado la caída de población activa en más de un 3 por ciento, que, combinado con lo anterior, da un descenso de la población ocupada del 4,26 por ciento.

"Hay menos personas disponibles o dispuestas a trabajar, y eso será a medio plazo un lastre importante para el desarrollo socioeconómico de Extremadura", ha explicado Peinado, junto con que pone de relieve que "no solo hay un problema de despoblación, sino también demográfico, de envejecimiento de la población".

Por ello, ha reclamado acciones para atraer a personas activas y que quieran trabajar, y también movilizar a los extremeños que ni siquiera buscan empleo: "si no solucionamos esto, el paro puede resolverse de manera espontánea, por falta de efectivos laborales, pero eso supone un grave problema para generar actividad y tener una región sostenible, con un PIB que nos permita mantener el Estado del Bienestar".

MEDIDAS "INADECUADAS" DEL GOBIERNO

En este sentido, Peinado ha asegurado que las medidas que está tomando o que anuncia el Gobierno de España "van justo en la dirección contraria de lo que se debería hacer".

"Hablamos de la subida en los costes de los seguros sociales, del incremento de la presión fiscal a empresas y familias, de dar mayor rigidez al mercado laboral, de subir las cotizaciones a los autónomos por distintas vías, de imponer un incremento del Salario Mínimo Interprofesional", ha apuntado.

Al mismo tiempo, Peinado ha añadido que "todo esto va en contra de la reactivación en un momento muy delicado, y no va a ayudar nada". A esto se suma, tal y como continúa el secretario general de la Creex, que las "esperanzas" que se tenían en el impulso de los fondos europeos Next Generation "están empezando a desvanecerse", ya que los fondos "no llegan a la economía real".

Así, ha expuesto que el Gobierno central aseguraba que el impacto de estos fondos sería de dos puntos en el PIB, pero que desde el colectivo empresarial son "muy escépticos", "a no ser que se reformen en profundidad" normas como la Ley de Subvenciones y la Ley de Contratos Públicos, "que ahora están actuando como un corsé rígido que impide que licitaciones y ayudas lleguen de manera efectiva a la economía real".

A colación de esto último, desde las organizaciones empresariales representativas, en Extremadura la Creex y a nivel nacional CEOE y Cepyme piden que se actúe "con decisión o todas esas expectativas no se plasmarán, y eso es muy grave", ha concluido Peinado.