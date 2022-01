CCOO confía en que se convalide reforma laboral para dar "más estabilidad" a empleo región

CCOO de Extremadura ha considerado que la evolución del mercado de trabajo extremeño en el último trimestre del pasado año reflejada por la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves, con un aumento del paro y una caída de la ocupación, "es consecuencia de la estructura económica regional", así como de la reforma laboral del PP que "fomentó la temporalidad, la precariedad y un empleo de fácil destrucción".



En cualquier caso, el sindicato considera, a través de una nota de prensa, que los datos interanuales sí son positivos "gracias a la recuperación de la actividad y a las medidas concertadas con los agentes sociales como los ERTEs para minimizar los efectos de la pandemia".



Así pues, ante estos días, la organización sindical confía en que los partidos políticos en el Congreso "tengan altura de miras" y convaliden finalmente el acuerdo con patronal y sindicatos sobre la nueva reforma laboral, porque "es evidente que se necesita un marco de relaciones laborales con más calidad y estabilidad en el empleo, algo de lo que se beneficiaría una comunidad como la extremeña con un gran problema en ese sentido".



Además, según ha considerado, los partidos que "están mostrando reticencias o directamente su oposición a este acuerdo", como el PP o los partidos nacionalistas, "están pensando en clave electoral y no en el interés de los millones de trabajadores y trabajadoras en España y Extremadura", que para CCOO, "tienen la posibilidad de mejorar sus salarios y condiciones laborales y de tener un contrato indefinido gracias a este pacto entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal empresarial".



Igualmente, el sindicato pone el foco también en que la EPA "muestra que persisten los problemas de brecha de género, tanto en las de paro y ocupación como en la calidad del empleo", por lo que ha abogado por "tomar medidas para acabar con esta situación discriminatoria" y, en ese sentido, la convalidación de la nueva reforma laboral, "también sería una buena noticia".



Por otro lado, considera CCOO que los fondos europeos de recuperación son "una gran oportunidad para cambiar el modelo productivo regional y favorecer la creación de empleo con mejores condiciones laborales", tras lo que ha resaltado que "el cuestionamiento del reparto de estos fondos por parte de algunos líderes del PP ante la Unión Europea no está haciendo ningún favor a Extremadura".



DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021



Según los datos de la EPA, en el último trimestre del año 2021 el empleo ha caído en 17.200 personas en relación al trimestre del año anterior, lo que supone una disminución de un 4,26 por ciento, tras lo que apunta que "si bien, es verdad que tradicionalmente en nuestra región este último periodo del año no es bueno para el empleo, este año la comparación es totalmente atípica por todos los efectos que está produciendo esta pandemia".



A este respecto, considera que "gracias fundamentalmente a los ERTEs se están controlando los efectos adversos que se hubieran producido de no disponer de esta herramienta", de tal forma que el año termina con un total de 396.600 personas ocupadas en la región, un 4,26 por ciento menos que el trimestre anterior.



Por sectores, el empleo ha bajado en todos, con una caída porcentual mayor en industria con una bajada de un 13.34 por ciento, mientras que por sexos, la pérdida ha afectado de manera diferente a hombres que a mujeres, ya que la ocupación masculina ha disminuido en 12.700 hombres mientras que en las mujeres ha disminuido en 4.900 mujeres, detalla el sindicato.



Por su parte, la población activa ha bajado en 15.400 con respecto al trimestre anterior, un 3,05 por ciento.



Por otro lado, el paro alcanzó la cifra de 92.700 personas, lo que supone 2200 parados más que el trimestre del año anterior, un 2,43 por ciento. La desagregación por sexo nos muestra que el paro en las mujeres ha bajado en 4.300 personas y "aunque esto pueda parecer contradictorio porque ha bajado también la ocupación en las mujeres, esto ocurre porque aumenta el número de mujeres que se han dejado de buscar empleo activamente en este último trimestre, unas 9.100 mujeres más", explica el sindicato.



En lo referente a los hombres se incrementa 6.500 parados más que el trimestre anterior, por lo que la tasa de paro se sitúa en 13.49 por ciento en hombres y en el 22,32 por ciento en las mujeres, apreciándose una pequeña disminución en las mujeres.



DATOS INTERANUALES



Por otro lado, señala CCOO que la variación anual de las distintas magnitudes, muestra que las cifras de ocupación han incrementado en un 2,64 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior lo que se traduce en 10.200 personas más, situando este cómputo en 396.600 personas.



Por sexos, aumenta la ocupación en las mujeres en 1700 personas frente al aumento de ocupación en los hombres en 8.600, mientras que por sectores el empleo subió en el sector servicios en 6800 personas y en 7.800 en la construcción, sin embargo, baja en 3.000 en la agricultura y 6.100 en industria



En cuanto al número de parados, ha disminuido en 12.000 personas, siendo la disminución en los hombres de 1.500, y en las mujeres de 10.500, mientras que se pone de manifiesto que 1.800 personas han dejado de buscar activamente empleo.



Finalmente, respecto al empleo asalariado, se produce una disminución respecto al tercer trimestre, siendo mayor en los asalariados con contratos temporales con una bajada de un 16,49 por ciento frente a la bajada de asalariados en indefinidos 1,49 por ciento.