UPA-UCE reclama a la Junta la convocatoria "urgente" de la mesa de la sequía

UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Consejería de Agricultura que convoque de manera "urgente" la mesa de la sequía tras una reunión mantenida este miércoles entre las organizaciones agrarias representativas, agrupaciones y cooperativas agroalimentarias de la región.

En concreto, se trata de una petición que se produce debido a que a la "fuerte sequía" que sufre la cuenca del Guadiana, especialmente en las Vegas Altas, se suma ahora la del Tajo con un panorama que "empieza a ser preocupante" para los regantes que dependen de ella.

Así pues, esta organización agraria recuerda que en la zona de Vegas Altas se concentran 60.000 hectáreas de regadío y más de 6.000 agricultores que con sus explotaciones "generan riqueza y trabajo en el territorio".

Una sequía que está "poniendo en serio peligro la campaña de regadío", y que de no poder llevarse a cabo "con normalidad" traería consecuencias "catastróficas" para el conjunto de la región.

"Las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas y la falta de agua para el riego supone poner en jaque la economía y el empleo de muchos pueblos extremeños que dependen del regadío", según informa UPA-UCE.

SITUACIÓN DEL TOMATE

Además, en dicho encuentro, las organizaciones agrarias y cooperativas también han abordado la situación que atraviesa el sector del tomate en la región, uno de los "cultivos estrella" para los regadíos y que ha tenido que afrontar una subida de costes que cifran en el 30 por ciento.

Y es que tras la valoración del estudio de costes del cultivo, las partes reunidas han acordado no firmar contratos por debajo de 104 euros la tonelada. "Vender por debajo de ese precio supone que el agricultor no pueda cubrir ni tan siquiera los costes de producción", apuntan desde UPA-UCE.

Finalmente, desde esta organización agraria piden que "actúe" la Ley de la Cadena Alimentaria para que "no se permitan unos precios que no cubren los costes". "Denunciaremos ante la AICA cualquier incumplimiento que detectemos y que no garantice unos precios justos para los productores de tomate extremeños", advierten desde UPA-UCE Extremadura.