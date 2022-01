El campo extremeño prepara cortes de carreteras y protestas en Agroexpo

Ep.



El campo extremeño mantiene sus reivindicaciones en busca de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, afectadas por los bajos precios de sus productos y el aumento de los costes de producción derivado del alza de los insumos, de tal forma que algunas organizaciones agrarias ya preparan un calendario de movilizaciones que tendrá su punto álgido en marzo, coincidiendo con Agroexpo y con una manifestación a nivel nacional en Madrid el día 20.



Así lo ha avanzado este miércoles el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, en Mérida, tras una reunión junto con el líder regional de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, con el presidente autonómico del PP, José Antonio Monago, quien les ha expuesto los detalles de una iniciativa de impulso que los 'populares' llevarán a la Asamblea en defensa del mundo agrario.



García Blanco ha avanzado que la plataforma que organizó la última manifestación en Mérida, en la que se integran Asaja y Apag, así como La Unión, Aseprex, Agryga, Agricultores de Don Benito y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas, se va a reunir de nuevo para acordar "algún acto reivindicativo" durante la inauguración de la feria agroganadera Agroexpo, que se celebra en la Feval de Don Benito del 2 al 5 de marzo.



También ha anunciado que mientras "se nos siga atacando", ha dicho, habrá cortes de carreteras en diferentes puntos de la comunidad los días previos al 20 de marzo, fecha en la que está prevista una manifestación que prevé que será "histórica" en Madrid. "Vamos a tener un principio de primavera muy calentito", ha vaticinado García Blanco.



Y es que, a la situación que atraviesa la agricultura y la ganadería, se ha unido el "ataque frontal" que vienen recibiendo "quienes mantienen la España vaciada" por parte del ministro de Consumo, Alberto Garzón, del cual señala que "no hay personaje más nefasto" para el problema de la despoblación en España.



Un ministro que ha protagonizado declaraciones contra el sector, según ha señalado en este caso el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en primer lugar el pasado mes de septiembre por la contaminación que produce la actividad agraria, y más recientemente señalando que la carne que exporta España "es mala y de animales maltratados", según las palabras del dirigente agrario.



Unas declaraciones que motivaron entonces que reclamaran el cese del ministro, que ratifican nuevamente puesto que debería haberse producido "desde el minuto cero" desde la publicación de sus palabras.



Ambos dirigentes han realizado estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta en la sede del PP de Extremadura, junto a su presidente, José Antonio Monago.



CRISIS EN UCRANIA



Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la crisis diplomática en Ucrania y las posibles repercusiones para el campo extremeño en forma de sanciones en los mercados, Metidieri se ha mostrado "preocupado" como organización agraria y como ciudadano: "esta situación no beneficia a nadie", ha dicho.



Por ello, confía en que la diplomacia dé sus frutos para evitar una guerra, si bien ha advertido sobre "con quién se está" tratando, en alusión a Rusia.



Por su parte, García Blanco ha subrayado que al sector le interesa contar con un mercado "más abierto" y que se supriman las prohibiciones a las exportaciones de fruta, al tiempo que ha recordado que las exportaciones de empresas extremeñas a Ucrania se cifran en 6 millones de euros anuales.



Por su parte, Monago ha lamentado que el sonido de los "tambores de guerra" en la frontera europea está ya afectando a las bolsas, y por tanto a los bolsillos de los ciudadanos, así como considera este conflicto una "mala noticia" para el abaratamiento de la factura energética.



El líder de los populares, que considera "impredecible" un conflicto con un país como Rusia, que "no es una democracia consolidada", ha reconocido que es una situación que no es "culpa" del Gobierno de España, pero que éste si verá afectado en el cumplimiento de su promesa de abaratar la factura de la luz.